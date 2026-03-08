Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas y un espectacular penalti atajado en México, en derrota 2-1 de Atlas con Chivas

Camilo Vargas y un espectacular penalti atajado en México, en derrota 2-1 de Atlas con Chivas

El arquero colombiano Camilo Vargas se lució, a pesar de la caída de su equipo en Liga MX, con una gran reacción bajo los tres palos en una pena máxima para el cuadro rival.

Por: EFE
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Camilo Vargas Atlas FC
Camilo Vargas, arquero colombianos del Atlas de México - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad