Campeón del mundo, damnificado por llegada de James Rodríguez a grande de Europa; qué recuerdos

El campeón del mundo con la selección Argentina, Ángel Di María, dio una extensa entrevista en España en la que dio detalles nunca antes contados de su inesperada salida del Real Madrid, donde incluyó a James Rodríguez como una de las causas por las que tuvo que abandonar el equipo 'merengue'.

En la charla con el 'Diario AS' el atacante sudamericano se refirió a su inesperada marcha del conjunto español, a pesar de tener el aval del técnico del momento, pero desde los altos mandos decidieron que él era una ficha importante para ingresar algo de dinero. Con eso, se fue al Manchester United.



A Di María lo afectó llegada de James Rodríguez al Real Madrid

El habilidoso atacante, actualmente en el Rosario Central, confesó de entrada que "estaba muy feliz, había ganado la Champions League y Carlo Ancelotti tampoco quería que me fuera", sin embargo más allá de tener el aval del técnico hubo un fichaje estelar y eso lo perjudicó "Pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo", relató el 'Fideo', señalando que ante el gran Mundial de Brasil 2014 del '10' colombiano, tuvo que ceder su lugar en la nómina de los 'merengues'.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su paso por el Real Madrid AFP

Sobre su salida, Ángel Di María profundizo detallando que "yo intenté quedarme hasta el último día. Pretendía seguir entrenando. Jugué la ida de la Supercopa frente al Atleti y en la vuelta ni me citaron porque ya habían llegado a un acuerdo con el Manchester United, algo que yo no conocía, y tuve que ver en casa cómo ganaba el título el Atlético".

Adicional a eso puntalizó en que "mi familia y yo estábamos muy felices, pero a veces pasan esas cosas y a mí me ocurrió", dejando claro que más allá de su deseo de seguir en el Real Madrid, las directivas tomaron la decisión y no dependía de él.



Para terminar, Ángel Di María defendió a su compatriota y actual jugador de los 'merengues', Franco Mastantuono, que ha sido comparado en su juego con él y también con James Rodríguez. "Lo han comparado conmigo, pero tiene mucha más calidad que yo y mucho mejor regate. Es un jugador de altísimo nivel. A él también le han criticado y liquidado cuando las cosas no iban bien, como a Xabi, pero tiene toda la carrera por delante. Ahora está mejor, ha comenzado a jugar más y va a crecer muchísimo, lo cual es fácil cuando tienes a los mejores al lado", cerró diciendo el 'Fideo'.