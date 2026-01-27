Síguenos en:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Selección Colombia  / "A James Rodríguez, con o sin equipo, Néstor Lorenzo lo va a llevar al Mundial 2026"

"A James Rodríguez, con o sin equipo, Néstor Lorenzo lo va a llevar al Mundial 2026"

Del futuro deportivo de James Rodríguez hablaron este martes en 'Jugada Maestra'. El '10' y capitán de la Selección Colombia sigue sin encontrar club para este 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ene, 2026
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia.
