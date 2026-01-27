"A James Rodríguez, con o sin equipo, Néstor Lorenzo lo va a llevar al Mundial 2026"

El futuro deportivo de James Rodríguez aún es incierto. El capitán y figura de la Selección Colombia se entrena por su cuenta mientras resuelve el club en el que jugará este año. Al '10' lo han relacionado con equipos del fútbol colombiano como Millonarios, y en la MLS, pero sin nada concreto. Lo urgente para el exReal Madrid es definir este asunto lo más pronto posible, teniendo en cuenta que se juega el Mundial 2026.

Precisamente del volante cucuteño hablaron este martes en 'Jugada Maestra', programa de la plataforma 'Ditu'. Allí el interrogante fue preciso: "¿A ustedes les preocupa el tema de James Rodríguez?". La mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, dejaron sus opiniones.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, sueña con el Mundial 2026 Getty Images

"La intermitencia en la preparación que ha tenido James es de los últimos cinco, seis años. Siempre tiene un inconveniente: llega tarde, no hace las pretemporadas, se ha lesionado, juega 10 partidos. James tiene eso en su contra, que en los últimos cinco años nunca ha jugado 25 partidos en una temporada", comenzó diciendo el 'profe' Javier Castell.



Mientras que Javier Hernández Bonnet sostuvo: "Para un equipo no es rentable tener a James Rodríguez. Usted le hace contrato ahora, mientras lo acondiciona, te está jugando a finales de febrero, entonces, lo están convocando para la doble fecha de Eliminatoria. Luego en mayo partidos de eliminatoria también: ¿A qué horas vas a recuperar la inversión que se hace en un jugador que no hace contratos baratos? Por eso, yo insisto, que es mas fácil que él termine jugando en Envigado, en la B; por el amor, por el cariño que le tiene a Envigado, que yendo a otro equipo porque no hay sintonía entre lo que él busca y lo que el equipo pretende al hacer una derogación de muchos millones para poderlo tener en nómina, porque no lo va a poder disfrutar, lo pierde un semestre".

Por su parte, Nelson Gallego afirmó que "es único caso en el mundo entero que el volante ofensivo de la Selección (Colombia), el número 10, el capitán, no tiene equipo; no consigue equipo, y el entrenador está tranquilo porque ese jugador no tiene equipo, y va ser igual el capitán. Solamente nos pasa a nosotros los colombianos".

Otros de los panelistas en dar su visión sobre el tema James Rodríguez y su futuro deportivo fue Norberto Peluffo.

"A Lorenzo no le interesa en qué condición esté James, él lo lleva. Si James quiere llegar en una buena situación, él es el que se tiene que acomodar a la situación. James le toca acomodarse, no regalarse, pero sí acomodarse a la situación de lo que le está pasando para poder llegar en una mejor situación, porque el puesto con Lorenzo lo tiene asegurado. Entrene, no entrene, entrene con equipo de fútbol, con un personalizado, con el que sea; lo va a llevar, eso lo va a llevar fijo, porque esta selección está armada para que juegue James. Eso es lo que busca Lorenzo, que él sea el que haga jugar. James es el que tiene la decisión final si puede conseguir un equipo ahora. Yo pienso que él va a terminar en la MLS, jugando esos dos meses antes del Mundial. Creo que ese será el ritmo de competencia que él va a agarrar allá para llegar al Mundial. Él sabe que es su último Mundial también, él tiene que tomar una decisión en estos momentos", agregó.

Además, Rubén Darío Bustos, exjugador invitado, analizó: "A mí la verdad no me preocupa que James esté sin equipo. Acuérdese que en la Eliminatoria del 2007 Riquelme se quedó sin equipo y duró mucho tiempo sin equipo e igualmente Bielsa lo convocaba y fue figura de esa Eliminatoria. No me preocupa, porque la verdad también esté en el jugador, y lo que se nota es la preparación que está haciendo para poder llegar al Mundial".