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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el golazo de Carlos Andrés Gómez en Vasco da Gama vs. Vitoria; qué jugada, qué remate

Vea acá el golazo de Carlos Andrés Gómez en Vasco da Gama vs. Vitoria; qué jugada, qué remate

Carlos Andrés Gómez fue uno de los jugadores destacados de Vasco da Gama, en el partido de este miércoles por la Copa de Brasil. Así confirma su buen momento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Carlos Andrés Gómez, delantero de Vasco da Gama, anotó contra Vitória en Copa Brasil
Carlos Andrés Gómez, delantero de Vasco da Gama, anotó contra Vitória en Copa Brasil
Getty Images

Carlos Andrés Gómez se convirtió en uno de los jugadores destacados de Vasco da Gama, que superó por un marcador de 2 a 0 a Vitoria, en un compromiso jugado este miércoles en la Copa Brasil. Todo por un golazo, tras una brillante acción individual y una descolgada por la zona derecha, para terminar con un remate fuerte que terminó en el fondo de la red.

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De inmediato, celebración ruidosa del hombre de la Selección Colombia y felicitaciones de sus compañeros, en un tanto que allanó el camino de la victoria para los de Río de Janeiro. El segundo tanto de la noche fue convertido por José Luis Rodríguez.

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