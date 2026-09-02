Vea acá el golazo de Carlos Andrés Gómez en Vasco da Gama vs. Vitoria; qué jugada, qué remate

Carlos Andrés Gómez se convirtió en uno de los jugadores destacados de Vasco da Gama, que superó por un marcador de 2 a 0 a Vitoria, en un compromiso jugado este miércoles en la Copa Brasil. Todo por un golazo, tras una brillante acción individual y una descolgada por la zona derecha, para terminar con un remate fuerte que terminó en el fondo de la red.

De inmediato, celebración ruidosa del hombre de la Selección Colombia y felicitaciones de sus compañeros, en un tanto que allanó el camino de la victoria para los de Río de Janeiro. El segundo tanto de la noche fue convertido por José Luis Rodríguez.

Vea acá el golazo de Carlos Andrés Gómez en el fútbol brasileño:

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