Dura sanción a Pablo Peirano, tras incidentes en Cali vs Bucaramanga; Dimayor lo confirmó

La Dimayor tomó una decisión frente a los incidentes que se presentaron en los minutos finales del partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026, y uno de los principales sancionados fue el técnico del conjunto santandereano, Pablo Peirano.

El entrenador uruguayo recibió una suspensión fuerte y llamativo, pues no podrá dirigir desde la zona técnica durante los próximos seis compromisos oficiales del Bucaramanga. Además, deberá pagar una multa de $10.505.430, de acuerdo con la resolución del Comité Disciplinario.

La sanción está relacionada con la conducta del estratega durante el cierre del encuentro disputado en el estadio Palmaseca. Después del gol del empate del Deportivo Cali, Peirano ingresó al terreno de juego y protagonizó una discusión con el árbitro José Bautista, situación que terminó con su expulsión.

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El Comité Disciplinario de la Dimayor calificó la acción como “conducta incorrecta contra oficial del juego”, infracción contemplada en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.



El compromiso terminó 1-1, pero el resultado quedó en segundo plano debido a los hechos ocurridos en los últimos minutos. Además del ingreso de Peirano al campo, se presentó una confrontación entre integrantes de ambos equipos y posteriormente una invasión de aficionados que obligó a extremar las medidas de seguridad en el escenario deportivo.

El entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, había cuestionado públicamente la actuación de su colega y pidió que los organismos disciplinarios analizaran con severidad lo ocurrido. Peirano, por su parte, rechazó algunas de las acusaciones y aseguró que su ingreso al terreno de juego tuvo otra intención.

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Peirano no fue el único sancionado

La Dimayor también tomó medidas contra otros protagonistas del altercado. Keimer Sandoval, del Deportivo Cali, y José García, del Atlético Bucaramanga, fueron sancionados con dos fechas de suspensión y una multa de $758.725 cada uno, por conducta violenta contra un adversario.

De esta manera, Pablo Peirano tendrá que cumplir una dura sanción que lo alejará de la zona técnica durante seis jornadas de la Liga BetPlay. El técnico deberá seguir los próximos partidos desde fuera del terreno de juego mientras Atlético Bucaramanga afronta el impacto deportivo de la decisión disciplinaria.