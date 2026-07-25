Soberbio golazo de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama en el Brasileirao; vea el tanto acá

Carlos Andrés Gómez marcó un golazo de ensueño con Vasco da Gama, en juego frente a Mirassol, válido por el Brasileirao.

Todo ocurrió al minuto 79' del encuentro, cuando el futbolista colombiano apareció por sector derecho, encaró e ingresó al área, en el uno contra uno frente a un defensor, le amagó y posteriormente sacó un tremendo remate con pierna izquierda, imposible de atajar para el guardameta.

Vea la jugada de gol acá:

🤯⚽ ¡ESTÁS LOCO CARLOS ANDRÉS GÓMEZ! Golazo del colombiano para poner el 1-1 de Vasco Da Gama ante Mirassol. #BrasileiraoxWIN 🇧🇷🏆🔥 pic.twitter.com/hbRxTkQqg3 — Win Sports (@WinSportsTV) July 26, 2026