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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Soberbio golazo de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama en el Brasileirao; vea el tanto acá

Soberbio golazo de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama en el Brasileirao; vea el tanto acá

El futbolista colombiano protagonizó un golazo en el Brasileiaro que dejó a todos con la boca abierta, en su segunda salida con Vasco da Gama. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol del Vasco da Gama en el Brasileirao.
Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol del Vasco da Gama en el Brasileirao.
Foto oficial del Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez marcó un golazo de ensueño con Vasco da Gama, en juego frente a Mirassol, válido por el Brasileirao.

Todo ocurrió al minuto 79' del encuentro, cuando el futbolista colombiano apareció por sector derecho, encaró e ingresó al área, en el uno contra uno frente a un defensor, le amagó y posteriormente sacó un tremendo remate con pierna izquierda, imposible de atajar para el guardameta.

Vea la jugada de gol acá:

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