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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez 'suena' para histórico del fútbol europeo; ¿con los días contados en Vasco?

Carlos Andrés Gómez 'suena' para histórico del fútbol europeo; ¿con los días contados en Vasco?

Del colombiano se habla en territorio europeo, luego de recientes acercamientos por parte de importante equipo en el 'viejo continente'. Ya gestionan su llegada para 2027.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Carlos Andrés Gómez, delantero de Vasco da Gama, anotó contra Vitória en Copa Brasil
Carlos Andrés Gómez, delantero de Vasco da Gama, anotó contra Vitória en Copa Brasil
Getty Images

Reveladoras noticias llegan desde territorio europeo referente al futuro de Carlos Andrés Gómez, quien actualmente juega en Vasco da Gama y es una de las principales figuras del equipo dirigido por el técnico portugués Pedro Emanuel.

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Y es que, el rendimiento del extremo colombiano en el balompié brasileño ha la atención de varios equipos en el fútbol internacional; es por eso, que el exMillonarios se ubica como una de las alternativas para varios equipos en la ventana de transferencias, próxima a abrirse con la llegada del 2027.

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La información sobre el interés internacional fue divulgada por el periodista Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, quien a través de su cuenta en la red social X dio a conocer los movimientos preliminares desde el balompié británico.

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"El Bournemouth está mostrando un gran interés en el extremo de Vasco da Gama, Andrés Gómez, y ya ha mantenido conversaciones preliminares de cara a la ventana de transferencias de enero", publicó el periodista en su cuenta oficial, dando reveladores detalles de lo que podría ser el futuro profesional del joven extremo colombiano.

Carlos Andrés Gómez, extremo del Vasco da Gama
Carlos Andrés Gómez, extremo del Vasco da Gama
AFP

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Además de eso, en la información suministrada por la fuente anteriormente mencionada, se conoció que el cuerpo técnico y la dirección deportiva del cuadro inglés ya evalúan las características del futbolista ‘cafetero’; consideran que Gómez es un atacante directo con la capacidad táctica para desempeñarse por cualquiera de los dos costados del campo.

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A su vez, los informes provenientes del mercado europeo, según dijo Konour, indican que la etapa previa del atacante en el Stade Rennais de la Ligue 1 de Francia es vista como un factor positivo. Se estima que ese paso en el balompié francés reduciría el tiempo de adaptación requerido para afrontar el ritmo de juego de la primera división de Inglaterra; siendo esta, la mejor liga de todo el mundo.

Pero eso no es todo, pues también se conoció que, adicionalmente a la opción del Bournemouth, existen otros equipos en Europa que han hecho seguimiento al desempeño del extremo en Vasco da Gama. Entre los clubes mencionados en los reportes se encuentra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana.

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En Vasco da Gama, Carlos Andrés es considerada como una de las principales estrellas, misma razón por la que hace parte del esquema titular, siendo importante durante este 2027 tanto en la permanencia de categoría en Brasil, como en alcanzar las semifinales de Copa Sudamericana, a nivel internacional.

Se espera que en los próximos días se den avances de estas conversaciones sobre lo que será su futuro profesional.

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