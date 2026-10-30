¿Por qué los jugadores de Pereira se presentaron contra Jaguares?; "llegaron de civil al estadio"

Este viernes, Pereira recibió en casa a Jaguares por la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2026, entre polémicas y compleja situación económica del club, que le debe meses de salario a sus futbolistas.

Y justamente, por esa razón era una incógnita saber si los jugadores se iban a presentar para el encuentro contra los monterianos, en señal de propuesta. Sin embargo, al final se presentaron, ganaron 1-0 y, en conferencia de prensa, el entrenador Alexis Márquez contó cómo fueron las horas previas.

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“Tengo que felicitar de corazón, al grupo de jugadores; esta mañana me manifestaron que habían tomado la decisión como grupo de salir a competir. No es nada fácil, no estar concentrados, reunirnos dos horas y media antes del partido, pero los muchachos demostraron dentro de la cancha que se salía a competir. Llegamos de civil al estadio”, indicó de entrada el estratega ‘matecaña’.

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Sumado a eso, el estratega del cuadro pereirano analizó la situación, comparándola con una similar a la vivida en años pasados, cuando todavía era futbolista del equipo risaraldense.



“No era nada fácil, después de lo que se está viviendo y yo como hincha; es que yo me considero más amigo de ellos que técnico, siempre donde llego trato de decir lo mismo. Muchos años estuve de ese lado y ahora estoy de este lado, entonces yo los comprendo. Acá en la institución me tocó vivir algo similar hace unos años, si todos recuerdan el ascenso del año 2000, en donde la parte económica no era la mejor y esa unión, esa familiaridad que tienen ellos, esa sinergia que se maneja, da para conseguir los resultados, por cómo se está jugando, en los momentos difíciles del juego se sobresale con alguno de los muchachos dentro de la cancha y eso es vital”, complementó Márquez.

¿Qué mensaje le da a los jugadores, luego de este gran triunfo?

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“Felicitarlos a todos por la entrega, no solamente los muchachos que están aquí, sino que también los que no han podido estar, porque esto es de todos. Al staff que siempre nos acompaña, a la parte médica, auxiliares de campo, la parte administrativa, los muchachos que manejan la prensa, agradecerles a todos”.

¿Cómo analizaría el duelo frente a Jaguares?

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“No ha sido fácil, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival que nos iba a complicar. Cuando se pelea el descenso se pueden tener muchos errores, pero lo que no se puede perder es salir a guerrear como decimos y eso fue lo que hizo Jaguares hoy hasta el último minuto, se intentó, pero los muchachos estuvieron sólidos en los momentos difíciles y afortunadamente la pelota quieta nos da la virtud de poder conseguir los tres puntos”.

“Sabemos que hay que seguir sumando, que hay que seguir metiéndole punticos a esta tabla, porque el año que viene queremos estar un poquito más despegados de la parte de atrás”.