Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-1 Pasto

Atlético Bucaramanga dio un golpe de autoridad este viernes en el estadio Américo Montanini, tras imponerse por 2-1 frente al Deportivo Pasto, en un compromiso pendiente de la quinta jornada de la Liga BetPlay.

Con este marcador definitivo, el cuadro ‘leopardo’ se reencontró con la victoria y cosechó tres puntos de oro que le permiten escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea.

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El trámite del encuentro no fue sencillo para los locales, pues la visita sorprendió temprano en el marcador con una anotación de Harrinson Mancilla (22').

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Sin embargo, pese al golpe inicial, los santandereanos reaccionaron e incluso contaron con la oportunidad de empatar en la primera mitad a través de un penalti ejecutado por Fabián Sambueza, el cual fue atajado por el guardameta rival.



Al final, la insistencia tuvo premio antes del descanso gracias a Emerson Batalla (43'), y en el complemento Luciano Pons (66') firmó el 2-1 de la remontada.

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En la otra cara de la moneda, la realidad del Deportivo Pasto es preocupante, pues el conjunto ‘volcánico’ sigue sin levantar cabeza y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones, ocupando la última casilla con apenas 12 unidades.

Con esta victoria, el Bucaramanga trepó a la cuarta casilla con 28 puntos. Cabe recordar que en el fútbol colombiano, tras el todos contra todos, solo los ocho mejores clasifican a las finales.

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Y justamente, este selecto grupo lo integran, de manera parcial, Atlético Nacional (35), América (34), Deportivo Cali (30), Bucaramanga (28), Santa Fe (28), Millonarios (26), Once Caldas (24) y Medellín (23).

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-1 Pasto:

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