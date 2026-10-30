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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-1 Pasto

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-1 Pasto

El cuadro 'leopardo' se reencontró con la victoria este viernes y, con el 2-1 contra Pasto, se metió nuevamente dentro del grupo de los ocho.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Atlético Bucaramanga ganó y se metió al grupo de los ocho.
Atlético Bucaramanga ganó y se metió al grupo de los ocho.
Foto: xde Bucaramanga.

Atlético Bucaramanga dio un golpe de autoridad este viernes en el estadio Américo Montanini, tras imponerse por 2-1 frente al Deportivo Pasto, en un compromiso pendiente de la quinta jornada de la Liga BetPlay.

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Con este marcador definitivo, el cuadro ‘leopardo’ se reencontró con la victoria y cosechó tres puntos de oro que le permiten escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea.

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El trámite del encuentro no fue sencillo para los locales, pues la visita sorprendió temprano en el marcador con una anotación de Harrinson Mancilla (22').

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Sin embargo, pese al golpe inicial, los santandereanos reaccionaron e incluso contaron con la oportunidad de empatar en la primera mitad a través de un penalti ejecutado por Fabián Sambueza, el cual fue atajado por el guardameta rival.

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Al final, la insistencia tuvo premio antes del descanso gracias a Emerson Batalla (43'), y en el complemento Luciano Pons (66') firmó el 2-1 de la remontada.

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En la otra cara de la moneda, la realidad del Deportivo Pasto es preocupante, pues el conjunto ‘volcánico’ sigue sin levantar cabeza y se hunde en el fondo de la tabla de posiciones, ocupando la última casilla con apenas 12 unidades.

Con esta victoria, el Bucaramanga trepó a la cuarta casilla con 28 puntos. Cabe recordar que en el fútbol colombiano, tras el todos contra todos, solo los ocho mejores clasifican a las finales.

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Y justamente, este selecto grupo lo integran, de manera parcial, Atlético Nacional (35), América (34), Deportivo Cali (30), Bucaramanga (28), Santa Fe (28), Millonarios (26), Once Caldas (24) y Medellín (23).

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 2-1 Pasto:

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PosiciónEquipoPJGDPTS
1Atlético Nacional
16
19
35
2América
16
19
34
3Deportivo Cali
16
14
30
4Bucaramanga
16
9
28
5Santa Fe
16
6
28
6Millonarios
16
10
26
7Once Caldas
17
3
24
8Medellín
16
-1
23
9Águilas Doradas
16
1
22
10Cúcuta
16
-6
21
11Tolima
16
-1
20
12Internacional ...
17
-2
20
13Alianza
16
-11
18
14Llaneros
16
-5
17
15Deportivo Pereira
16
-7
17
16Junior
16
-3
16
17Boyacá Chicó
16
-13
16
18Jaguares
16
-12
13
19Fortaleza
16
-7
12
20Pasto
16
-13
12
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