Carlos Andrés Gómez y el dineral que quiere recibir Vasco da Gama tras interés desde Europa

Carlos Andrés Gómez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y su rendimiento en el fútbol brasileño ya empieza a despertar el interés de varios equipos del Viejo Continente. El extremo colombiano, quien se ha convertido en una de las principales figuras de Vasco da Gama, podría protagonizar uno de los movimientos más llamativos del próximo mercado de fichajes, aunque su salida no será sencilla.

De acuerdo con información publicada este miércoles 11 de noviembre por el portal brasileño 'ge', el futbolista ha recibido acercamientos desde Europa y uno de los clubes que ha preguntado por sus condiciones es Bournemouth, de Inglaterra. La institución de la Premier League habría solicitado información sobre el rendimiento deportivo y el valor del atacante de 24 años.

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Sin embargo, Vasco da Gama tiene claras sus pretensiones económicas. Según el citado medio, el conjunto brasileño contempla recibir una oferta de entre 15 y 20 millones de euros por los servicios del colombiano en la próxima ventana de transferencias.

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Una cifra importante que refleja la valorización que ha tenido el exjugador de Millonarios desde su llegada a Brasil. Además, hay un factor contractual que le permite al equipo de Río de Janeiro negociar con tranquilidad: Gómez tiene vínculo vigente hasta enero de 2031.



Otro aspecto importante es que el club brasileño no atraviesa una necesidad económica que lo obligue a desprenderse de sus principales figuras. De hecho, con la llegada de las inversiones de Marcos Lamacchia, la institución no tiene grandes expectativas de realizar ventas para la próxima temporada.

No obstante, desde la dirigencia son conscientes de que el colombiano tiene entre sus objetivos regresar al fútbol europeo a mediano plazo. Por eso, si aparece una propuesta que resulte beneficiosa para todas las partes, no habría demasiada resistencia para concretar la operación.

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El crecimiento del extremo ha sido notable. Según 'ge', el futbolista acumula 23 participaciones de gol en 72 partidos disputados con la camiseta del conjunto brasileño, registros que lo han convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla.

Así, Carlos Andrés Gómez se perfila como uno de los nombres colombianos a seguir en el próximo mercado de fichajes. Bournemouth ya preguntó por sus condiciones y Vasco da Gama espera una cifra que podría alcanzar los 20 millones de euros para permitir su salida.