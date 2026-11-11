"Lamine Yamal se encuentra más avanzado que Cristiano Ronaldo y Messi a su misma edad"

Lamine Yamal sigue maravillando al mundo del fútbol. El joven delantero del Barcelona, que con apenas 19 años ya se consolidó como una de las grandes figuras del balompié internacional, recibió un nuevo reconocimiento, esta vez de parte de una leyenda del fútbol inglés que no dudó en compararlo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Se trata de Steven Gerrard, histórico exmediocampista y excapitán del Liverpool, quien aseguró que el futbolista español se encuentra más avanzado que las dos máximas estrellas de las últimas décadas cuando tenían su misma edad. Sus declaraciones se conocieron durante su participación en el programa 'The Overlap Daily', de Sky Bet.

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"Jugué contra Messi y Cristiano Ronaldo cuando eran jóvenes, y a esa edad jugaban mucho más abiertos que él hoy. Creo que está más avanzado que ellos a la misma edad", expresó el exinternacional inglés, en unas palabras que rápidamente generaron repercusión en el entorno del fútbol europeo.

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Gerrard, quien tuvo la oportunidad de enfrentarse tanto al argentino como al portugués durante su carrera profesional, destacó especialmente las condiciones técnicas y la madurez futbolística que demuestra Yamal pese a su juventud.



El exjugador del Liverpool no solamente resaltó el presente del atacante del Barcelona, sino que también lo ubicó por encima de otras jóvenes figuras del fútbol mundial, como Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes actualmente atraviesan una etapa importante de sus carreras.

"En términos de talento y potencial, es impresionante", señaló Gerrard, quien considera que Yamal tiene condiciones para alcanzar el nivel que construyeron Messi y Cristiano Ronaldo, siempre y cuando mantenga su evolución.

Lamine Yamal, figura de la Selección de España y del Barcelona. Foto: AFP

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Sin embargo, también dejó una advertencia sobre lo que viene para el español. Para el inglés, uno de los grandes desafíos será conservar la motivación y el hambre de victoria durante los próximos años.

"¿Podrá mantener las mismas estadísticas y la misma regularidad? Tendremos que ver si se convierte en un delantero centro más adelante en su carrera para alcanzar la cantidad de goles que han marcado Messi y Ronaldo", reflexionó.

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De esta manera, Gerrard dejó claro que el talento del joven español está fuera de discusión, aunque considera que todavía debe demostrar que puede sostener ese nivel durante una trayectoria extensa.

Mientras tanto, Yamal continúa escribiendo su propia historia con Barcelona y la Selección de España. Las comparaciones con Messi y Cristiano Ronaldo aumentan, pero el gran reto será transformar las expectativas en una carrera que pueda marcar una época en el fútbol mundial.