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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Bayern Múnich ponen día y rival para la reaparición de Luis Díaz; la lesión, al olvido

En Bayern Múnich ponen día y rival para la reaparición de Luis Díaz; la lesión, al olvido

Después de haber sufirdo una molestia física que lo ha alejado de las canchas por un largo tiempo, desde Alemania ya tienen claro cuándo regresa Luis Díaz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich.
Luis Díaz, extremo colombiano que milita en el Bayern Múnich.
Foto: AFP

Buenas noticias para Luis Díaz, Bayern Múnich y la Selección Colombia. El extremo guajiro empieza a dejar atrás los problemas físicos que lo han mantenido alejado de la competencia y en el club alemán ya manejan posibles fechas para su regreso a las canchas. De acuerdo con información del diario alemán 'BILD', el futbolista avanza en su proceso de recuperación y tendría dos partidos marcados en el calendario para concretar su reaparición.

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Este miércoles 11 de noviembre, el colombiano volvió a trabajar sobre el césped, como parte de su entrenamiento de rehabilitación. En esta etapa estuvo acompañado por Benjamin Sommer, responsable del área de rehabilitación del conjunto bávaro, con quien realizó diferentes ejercicios para continuar fortaleciendo su condición física.

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Aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre el día en el que volverá a estar disponible para el equipo teutón, las previsiones en Alemania son positivas. Según 'BILD', Bayern Múnich espera contar nuevamente con el atacante para el compromiso frente a Lille, programado para el próximo 25 de noviembre, o, en su defecto, para el duelo contra Hamburgo (HSV), el 28 de noviembre.

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La posibilidad de regresar en alguno de esos dos encuentros representa una noticia alentadora para el colombiano, quien espera recuperar su lugar en la dinámica competitiva del equipo alemán.

Luis Díaz calentando en la previa de un partido
Luis Díaz calentando en la previa de un partido
AFP

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El cuerpo técnico y el departamento médico deberán evaluar su evolución durante las próximas jornadas antes de tomar una decisión. La prioridad será que el jugador complete satisfactoriamente su recuperación y pueda regresar sin riesgos de sufrir una recaída.

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Para Bayern Múnich, recuperar a Luis Díaz también significa volver a tener una alternativa importante en el frente de ataque. Desde su llegada al fútbol alemán, el guajiro se ha convertido en un futbolista de gran importancia por su velocidad, capacidad de desequilibrio y aporte ofensivo.

Por ahora, la mirada está puesta en el 25 de noviembre, cuando el conjunto bávaro enfrente a Lille. Si los tiempos de recuperación se cumplen, ese podría ser el escenario para volver a ver al colombiano en acción. De lo contrario, el partido contra Hamburgo, tres días después, aparece como la siguiente posibilidad.

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