Carlos Cuesta, clave en victoria de Vasco da Gama: así fue su gol en el Campeonato Carioca

Carlos Cuesta va con todo para volver a la Selección Colombia. El defensor se reportó con gol en el triunfo 4-2 del Vasco da Gama en la primera fecha del Campeonato Carioca frente a Maricá, iniciando el 2026 de la mejor manera.

El central disputó los 90 minutos del duelo y cerró el marcador para su equipo en el minuto 55. Luego de un tiro de esquina, el balón le quedó en el área, remató, el arquero dio un rebote y nuevamente tiró con dirección al arco para poner a celebrar a la afición del Vasco. Esa anotación sepultó las opciones de su rival en el juego y significó su segundo gol con la camiseta 'cruzmaltina'. Con la victoria, el equipo de los también colombianos, Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas, ocupa la primera posición del grupo A del torneo con tres unidades, gracias a una mayor diferencia de gol que Fluminense, Bangu y Volta Redonda.

El próximo partido que disputarán los futbolistas de nuestro país con el 'gigante da Colina' será el próximo domingo contra el Nova Iguacu a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Sao Januario.



Vea el gol de Carlos Cuesta con Vasco da Gama