RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Carlos Cuesta, clave en victoria de Vasco da Gama: así fue su gol en el Campeonato Carioca

Carlos Cuesta, clave en victoria de Vasco da Gama: así fue su gol en el Campeonato Carioca

El defensor colombiano volvió a ser figura con Vasco da Gama, en su primer compromiso oficial del 2026, siendo titular, jugando todo el partido y anotando en el 4-2.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 16 de ene, 2026
Carlos Cuesta celebró gol con Vasco da Gama
Foto: X/@VascodaGama

