Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Caso Luis Javier Suárez: Federación de Portugal tomó decisión tras queja presentada por el Porto

Caso Luis Javier Suárez: Federación de Portugal tomó decisión tras queja presentada por el Porto

En la Copa de Portugal, Sporting de Lisboa venció 1-0 a Porto a inicios de marzo, con gol de Luis Javier Suárez. Los 'dragones' impusieron una denuncia por gestos del colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad