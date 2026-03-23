Caso Luis Javier Suárez: Federación de Portugal tomó decisión tras queja presentada por el Porto

El colombiano Luis Javier Suárez vive el mejor momento de su carrera gracias a sus destacadas actuaciones como goleador del Sporting de Lisboa. En la más reciente Victoria 4-1 sobre Alverca, el samario se reportó con una nueva notación y llega en las mejores condiciones a la concentración de la Selección Colombia para los partidos contra Croacia y Francia. Sin embargo, las buenas noticias no se detienen allí, ya que este lunes recibió una notificación del Comité Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol por una denuncia interpuesta desde el Porto.

Los hechos datan el pasado 3 de marzo cuando Sporting ganó 1-0 al Porto en las semifinales de la Copa de Portugal. Tan pronto finalizó el encuentro, el conjunto azul y blanco señaló que Suárez tuvo un gesto y señaló al árbitro de ladrón. Tras varios días de estudiar el caso, según el portal 'Record', la Federación ya emitió una primera decisión.

"El Consejo Disciplinario (CD) de la FPF determinó el "archivo parcial" de la queja presentada por el FC Porto contra Luis Suárez, no solo por el gesto al árbitro del derbi de la Copa de Portugal, sino también por jugadas con Jan Bednarek, que en opinión de los dragones causó una lesión que impidió al polaco continuar en el campo; se marchó con un traumatismo en la caja torácica", dijo de entrada el citado medio.

Además, agregaron que todo se hizo de la manera más minuciosa posible para corroborar el hecho: "Sobre esos dos momentos, el director de la FPF recuerda que la jugada fue "plenamente apreciada, en el contexto del juego, por el equipo arbitro —que es responsable, en primer lugar, de la evaluación y posible sanción técnica y disciplinaria de la conducta de los jugadores", que no detectó ninguna infracción de las Reglas del Juego. Por lo tanto, imponer "la doctrina de convocatoria del campo de juego", se considera "la posibilidad de que los órganos disciplinarios adopten un entendimiento divergente" quede descartada."



¿Cuál fue la queja del DT de Porto, André Villas-Boas, sobre Luis Javier Suárez?

"Sobre todo, quiero enviar un mensaje que me parece muy claro. Cuando era entrenador en la Liga china, recibí una suspensión de cuatro partidos por un gesto similar al de Luis Suárez. El presidente del Sporting ya ha llamado ladrón al presidente de la Federación, João Capela, y a Nuno Almeida. Luis Suárez acaba de llamar ladrón al árbitro Cláudio Pereira, con gestos claramente visibles para todas las cadenas de televisión", señaló en charla con la prensa.