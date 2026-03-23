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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 1?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 1?

La Vuelta a Cataluña 2026 arrancó con una jornada tranquila, pero con un final de infarto que dejó como vencedor a Dorian Godon. El colombiano Nairo Quintana no pasó mayores apuros.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.

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