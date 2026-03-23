Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana

La segunda etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 partirá de Figueres (Girona) y se dirigirá a la localidad gerundense de Banyoles, con un recorrido de 167,4 kilómetros, con el Alt del Purgatori, de tercera categoría, como único escollo de una jornada que apunta a llegada al esprint.



Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026

Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2026. Procycling Stats.

¿Quiénes son los favoritos a ganar la Vuelta a Cataluña 2026?

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) João Almeida (UAE Team Emirates - XRG) Oscar Onley (INEOS Grenadiers) Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) Brandon McNulty (UAE Team Emirates - XRG) Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) Enric Mas (Movistar Team)

¿Quién ganó la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026?

El francés Dorian Godon, vigente campeón de su país de ciclismo en ruta, ganó este lunes la primera etapa de la Volta a Catalunya, superando al esprint al belga Remco Evenepoel en Sant Feliu de Guixols.

El corredor de INEOS se impuso por reducido margen al doble campeón olímpico, durante un esprint masivo en la llegada en alto.

La tercera posición fue para el británico Tom Pidcock, dos días después de haber terminado la Milán-San Remo en segunda posición, por detrás de Tadej Pogacar.



Con esta 18ª victoria en su carrera, Godon confirma su buen estado de forma tras haber ganado también una etapa de la París-Niza hace diez días.