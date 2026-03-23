Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana

Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana

Este martes 23 de marzo, la segunda jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 tendrá un recorrido de 167 kilómetros entre las localidades de Figueres y Banyoles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Jonas Vingegaard y Nairo Quintana.
Jonas Vingegaard y Nairo Quintana.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad