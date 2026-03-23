Partidos de la Selección Colombia, EN VIVO por la fecha FIFA de marzo; en dónde ver en TV

La Selección Colombia de mayores avanza con su concentración en Orlando, en Estados Unidos, con la mira puesta en los partidos de fogueo que jugarán en la fecha FIFA frente a Croacia, el 26 de marzo, y contra Francia, el 29 de marzo. Esto en el marco de la preparación para el Mundial 2026, en el que el equipo de nuestro país quedó encuadrado en el grupo K con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje que salga entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Los duelos del seleccionado colombiano frente a croatas y franceses se podrán ver EN VIVO Gol Caracol, por la aplicación Ditu y en www.golcaracol.com.

Colombia vs. Croacia

26 de marzo de 2026

Hora de inicio de transmisión: 6:00 p.m.

Hora de inicio del partido: 6:30 p.m.

Colombia vs. Croacia

29 de marzo de 2026

Hora de inicio de transmisión: 1:30 p.m.

Hora de inicio del partido: 2:00 p.m.

Cabe indicar que a la disciplina de Colombia ya se presentaron jugadores estelares como Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, y James Rodríguez, quien el domingo sumó minutos con Minnesota en la MLS; los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas y Dávinson Sánchez, por solamente mencionar unos casos.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: AFP

Hay que apuntar que el sábado 27 de marzo, también en la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com se verá EN VIVO México vs. Portugal, a las 7:40 p.m., en otro compromiso de quilate de la fecha FIFA.



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¿Quiénes son los convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Croacia y Francia?

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)