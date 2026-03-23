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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Partidos de la Selección Colombia, EN VIVO por la fecha FIFA de marzo; en dónde ver en TV

Partidos de la Selección Colombia, EN VIVO por la fecha FIFA de marzo; en dónde ver en TV

La Selección Colombia se concentró en Orlando, Estados Unidos, y los hinchas están a la expectativa por ver a los de Néstor Lorenzo en acción frente a Croacia y Francia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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James Rodríguez y Luis Díaz
AFP

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