Partidos de la Selección Colombia, EN VIVO por la fecha FIFA de marzo; en dónde ver en TV

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La Selección Colombia de mayores avanza con su concentración en Orlando, en Estados Unidos, con la mira puesta en los partidos de fogueo que jugarán en la fecha FIFA frente a Croacia, el 26 de marzo, y contra Francia, el 29 de marzo. Esto en el marco de la preparación para el Mundial 2026, en el que el equipo de nuestro país quedó encuadrado en el grupo K con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje que salga entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.
Los duelos del seleccionado colombiano frente a croatas y franceses se podrán ver EN VIVO Gol Caracol, por la aplicación Ditu y en www.golcaracol.com.
Cabe indicar que a la disciplina de Colombia ya se presentaron jugadores estelares como Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, y James Rodríguez, quien el domingo sumó minutos con Minnesota en la MLS; los arqueros Álvaro Montero y Camilo Vargas y Dávinson Sánchez, por solamente mencionar unos casos.
Hay que apuntar que el sábado 27 de marzo, también en la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com se verá EN VIVO México vs. Portugal, a las 7:40 p.m., en otro compromiso de quilate de la fecha FIFA.
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Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
Juan David Cabal – Juventus (ITA)
Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
Luis Suárez – Sporting Club (POR)
Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)
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