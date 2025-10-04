César Torres: "vamos a buscar el partido contra Nigeria, queremos ser primeros del grupo"

Luego del empate sin goles frente a Noruega, la Selección Colombia ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo: Nigeria, rival con el que cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en Chile.

La ‘tricolor’, al igual que Noruega, suma cuatro puntos y prácticamente tiene un pie en la siguiente ronda del certamen. Ahora deberá definir su posición en el grupo F, en el que también avanzan los cuatro mejores terceros.

"Nigeria es un equipo rápido, fuerte y físico"

César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20. AFP

Previo al duelo frente a Nigeria, César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20, dejó sus impresiones sobre la última presentación del combinado ‘cafetero’ y el próximo reto en el certamen orbital.

"El equipo está bastante bien, viviendo, disfrutando el Mundial. Conscientes de que estamos a un paso de ratificar nuestra clasificación a la siguiente fase y con la misma ilusión con la que llegamos. Queremos ser primeros de grupo y estamos esperando las horas para salir a competir", fueron las primeras declaraciones de Torres.

En cuanto al partido frente a Noruega, afirmó: "ratificamos lo que pensamos previo al análisis. Fuimos propositivos, buscamos el arco rival, generamos opciones, nos faltó la calidad para embocarla. Nigeria es un equipo rápido, fuerte y físico, y siempre hay duelos intensivos en toda la cancha (...) vamos a trabajar en cómo generarle caos en la mitad y llevar la pelota arriba para hacerles daño. Vamos a buscar el partido que queremos: ser primeros de grupo."

Por último, expresó: "la media distancia ayuda para vulnerar equipos de bloque bajo, es una herramienta. Tenemos jugadores de calidad para patear: Perea, Néyser, Emilio, volantes llegadores (...). Los campos son rápidos y hay que aprovechar esta habilidad."



¿A qué horas juega la Selección Colombia Sub-20?

Por la tercera fecha del grupo F, los dirigidos por César Torres se enfrentarán a Nigeria este domingo 5 de octubre, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Fiscal de Talca. El partido podrá verse en Colombia a través de la señal de Gol Caracol y Ditu.