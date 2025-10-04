Juan David Arizala está "cumpliendo su sueño de niño" con la Selección Colombia Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 está invicta en el Mundial, después de haber vencido 1-0 a Arabia Saudita, en la fecha 1, y empatar 0-0 con Noruega, por la segunda jornada del grupo F. Por eso, este domingo 5 de octubre, frente a Nigeria, buscará su clasificación a octavos de final del certamen y así lo entienden en el grupo.

Juan David Arizala, quien se desempeña como lateral izquierdo en el equipo de César Torres, atendió a la prensa y analizó al rival que se avecina. De igual manera, contó detalles de su historia de vida, revelando que "el sueño que tenía de niño", lo está cumpliendo al representar a la 'tricolor' en esta cita orbital.

¿Qué decir de Nigeria?

"Los hemos estudiado y veremos cómo atacar y defender, de acuerdo con lo que pida el entrenador".

Lo hemos visto en diferentes puestos en la cancha...

"He jugado en varias posiciones y eso me permite evolucionar. Ahora, como lateral, siento que lo estoy haciendo bien".



¿Han analizado los posibles rivales en la otra ronda?

"Siempre salimos a competir y dar lo mejor. Vamos por el primer lugar porque en todos los juegos damos todo".

Publicidad

¿Por qué jugaste como interior en la fecha 2?

"Fue por el juego, ya que Noruega estaba en un bloque bajo. Por eso, salíamos por mi banda".

¿Nigeria es un equipo ofensivo?

"Ellos van a salir jugar más porque quieren pasar primeros o segundos, entonces esperamos que sea así y salir a jugar el partido".

Publicidad

¿Se imaginaba estar donde está?

"Todo futbolista y más uno de niño, sueña con jugar un Mundial y representar al país".

Jugadores de la Selección Colombia Sub-20 convocados para el Mundial en Chile Getty Images

¿Cómo surgió ese amor por el fútbol?

"Mi padre, me llevaba a la cancha y entrenábamos. Gracias a él, surgí en esto".

¿Por qué terminó en Medellín?

"Llegué por un torneo sub-17, donde llegué a instancias finales y ahí me vieron y me llevaron".

¿Qué decir de El Charco, Nariño?

"El clima está frío, pero nos hemos adaptado bien".

Publicidad

¿Con qué nos encontramos en El Charco?

"Es un pueblo cultural, con río y hay de todo un poco".

¿Qué les pide el director técnico, César Torres?

"Que salgamos a competir, disfrutemos esto y lo hagamos de la mejor manera".