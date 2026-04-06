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Gol Caracol  / Corinthians, rival de Santa Fe en Copa Libertadores, anunció a su nuevo DT

Corinthians, rival de Santa Fe en Copa Libertadores, anunció a su nuevo DT

Luego de la despedir a Dorival Júnior, Corinthians se pronunció en redes sociales para confirmar el nombre del entrenador que lo reemplazará. Viene de dirigir a varios jugadores colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Corinthians, equipo brasileño.
Corinthians, equipo brasileño.
Getty Images.

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