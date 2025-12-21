River Plate busca reforzarse con un colombiano: "Hay charlas avanzadas; quieren el 50% del pase"

El fútbol argentino ya bajó el telón en este 2025 con el título de Estudiantes de la Plata con el Trofeo de Campeones y por eso todos los equipos tienen la mente puesta en brillar el próximo año. River Plate fue uno de los que más quedó en deuda, no solo por la falta de celebraciones sino de irregular juego. Por ende, las directivas buscan reforzar su plantilla y lo harían añadiendo un colombiano más, tras las presencias de Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

Según el portal 'TyC Sports', el 'millonario' está muy cerca de cerrar el fichaje de Jhohan Romaña, defensor central de San Lorenzo de Almagro. "El club de Núñez negocia con San Lorenzo por la compra del 50% del pase del marcador central colombiano, una operación que ya tuvo contactos formales entre las partes", revelaron de entrada.

Para las directivas, un gran falencia fue la defensa y por eso Romaña es el elegido para subir el nivel en ese séctor de la cancha. "Las charlas están avanzadas tanto con el entorno del futbolista como con dirigentes del Ciclón. La gestión es llevada adelante por Mariano Barnao, intermediario habitual en este tipo de operaciones, y apunta a que el Millonario adquiera la mitad de la ficha del defensor, uno de los apuntados para reforzar la zaga de cara a la próxima temporada", agregaron.

Eso sí, faltan pasos a seguir y River se lo toma con calma al negociar con los de Boedo, que en el último tiempo han pasado por una crisis financiera importante. "De todos modos, desde Núñez manejan el tema con cautela. El principal punto de atención no pasa por el jugador ni por su agente, sino por la compleja situación institucional que atraviesa el club azulgrana y el escenario de incertidumbre que rodea a la conducción encabezada por Marcelo Moretti. Ese contexto obliga a La Banda a avanzar con prudencia, pese a que el interés es concreto, concluyerpon.



Por último, Romaña, quien jugó 36 partidos, dio dos asistencias y sumó 3.097 minutos con San Lorenzo en este 2025, sorprendión en redes sociales al compartir una foto con el mensaje "Todo pasa". Si bien no hay claridad de si se trata sobre futuro, sí generó incertidumbre.

Jhohan Romaña y su mensaje en redes sociales.