Luis Díaz y un golazo imparable; doblete en Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt

Bayern Múnich le ganó 3-0 al Eintracht Frankfurt este sábado con Luis Díaz como figura, dando una asistencia y marcando dos golazos para asegurar la victoria de su equipo en la Bundesliga de Alemania.

La segunda anotación del atacante colombiano fue al minuto 84, enganchando a un defensor dentro del área y definiendo con fuerza al primer palo, para dejar un golazo en el estadio Deutsche Bank Park.

El primer tanto de Luis Díaz fue a los 14 segundos, que lo convirtió en el tercer gol más rápido en la historia del Bayern Múnich. Además, 'Lucho' se reportó también con una asistencia para Harry Kane, por lo que participó en todos.



Así fue el segundo gol de Luis Díaz en Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich:

¡DOBLETE DE LUCHO! Díaz coronó una gran contra y Bayern ya golea 3-0 a Frankfurt



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Así fue el primer gol de Luis Díaz en Eintracht Frankfurt vs Bayern Múnich:

¡BAYERN LO GANA DESDE EL VESTUARIO DE LA MANO DE LUCHO! El colombiano abrió el marcador ante Frankfurt a los 15 SEGUNDOS en los primeros compases del juego...



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025