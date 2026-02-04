Juan Camilo 'Cucho' Hernández aún no ve la luz; voz oficial no dio buenas nuevas en Betis

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, ha apelado este miércoles a la "concentración" de sus jugadores para hacer frente en los cuartos de final de la Copa del Rey de España en La Cartuja al Atlético de Madrid en un "partido muy difícil, sobre todo ante un equipo de su poderío"

"Pasar sería muy importante. Ojalá hagamos un partido muy concentrado. Esperamos un mejor resultado que en el choque liguero”, dijo en rueda de prensa Pellegrini, quien precisó que considera que el conjunto que entrena el argentino Diego Simeone no es su "bestia negra: es una institución más poderosa, pero eso no significa que no salgamos a ganar”, señaló.

El chileno entró en nombres propios y dijo que no va "a optar por ningún cambio en la portería", en la que confirmó que seguirá su portero para la Copa del Rey, el veterano Adrián San Miguel, pese al buen momento por el que atraviesan sus otros dos cancerberos, Pau López y Álvaro Valles.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en el partido frente al Sevilla Foto: AFP

Además, señaló que el delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado muscularmente desde el pasado 10 de enero ante el Oviedo, no estará ante el Atlético de Madrid y que, en contrapartida sí vuelven a la convocatoria el excolchonero Rodrigo Riquelme y el lateral zurdo Junior Firpo.



"Cucho no ha entrenado hoy día y tampoco está en la lista de jugadores citados para mañana. En el caso contrario, Rodrigo y Junior hicieron entrenamiento normal y están los dos en la lista de citados", apuntó el preparador verdiblanco, que prolongó durante más tiempo la ausencia del colombiano: "Yo pienso que es difícil, es difícil que Cucho se recupere esta semana. Son solamente tres días de aquí al día domingo, así que no creo que esté en condiciones de poder actuar".

Se refirió también a las críticas que ha recibido en los últimos días Simeone y consideró que no cree "que tenga que ser discutido en el Atlético de Madrid”, ya que "es poco lo que se le puede cuestionar a su trabajo”.

Sobre cómo ha quedado su plantilla al final del mercado invernal, dijo que tenían "un cupo y se ocupó con un gran jugador como Álvaro Fidalgo" en una "posición con lesionados de larga duración como Isco y Lo Celso", de los que indicó que "ojalá se recuperen pronto porque son clave”.

Tras informar de que Fidalgo estará en la lista de citados ante los colchoneros, defendió al congoleño Cédrick Bakambu: "el fútbol, a veces, no tiene memoria. Nos ayudó mucho para meternos en la final de la Conference”, afirmó.