Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández aún no ve la luz; voz oficial no dio buenas nuevas en Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández aún no ve la luz; voz oficial no dio buenas nuevas en Betis

Betis se enfrentará este jueves con Atlético de Madrid, en la Copa del Rey, y muchos ojos están puestos en Juan Camillo 'Cucho' Hernández, quien fue tema en la rueda de prensa de Pellegrini.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Getafe.
'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Getafe.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad