Compañero de 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, reapareció tras dura lesión

En su último partido de pretemporada, el Real Betis cayó 3-1 frente al Málaga y, además, perdió una pieza clave para su plantilla de cara el debut en LaLiga.