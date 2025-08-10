Compañero de 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, reapareció tras dura lesión

Isco Alarcón, media punta del Betis, expresó este domingo que no tiene "nada que reprochar" al centrocampista del Málaga David Larrubia por la entrada que supuso la fractura de peroné sufrida por él en el amistoso de este sábado, porque "solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido".

"Nada que reprocharte, amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido. Un abrazo y buena suerte esta temporada", escribió Isco a Larrubia en su cuenta oficial de X, en medio de la polémica por la falta que provocó la lesión del internacional español que milita en el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

Larrubia ya había pedido este domingo disculpas a Isco por la entrada: "Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí".

"Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Estoy recibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos", añadió Larrubia sobre el futbolista verdiblanco.

El jugador del Málaga recordó que fue "una acción fortuita", en la que pensaba que llegaba "rápido y a tocar balón limpio". "Pero Isco, de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él", continuó.

"Nada más terminar la acción, me preocupo por él, y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que aun siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura. Solo quería dejar claro que jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que lo disfruto cada semana viéndolo jugar", agregó.

Isco sufrió en ese lance "una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo", según informó el Betis "tras las pruebas médicas realizadas".

"Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto", añade el parte médico.

El informe del Betis, que no especificó el periodo de baja del futbolista, aunque este tipo de lesiones pueden requerir unos tres meses de recuperación, indicó que "el jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso".