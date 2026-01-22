El registro con el que Luis Díaz mira desde lo alto a Lamine Yamal; manda en Europa

Luis Díaz llegó a Bayern Múnich para demostrar de qué está hecho. Si bien brilló en Barranquilla, Junior, Porto y Liverpool, el mejor momento de su carrera lo está viviendo en el conjunto alemán. Además de ser titular indiscutido, formando una dupla interesante con Michael Olise, se ha ganado el cariño de los miles de aficionados, gracias a su entrega y profesionalismo.

Los números que tiene el delantero colombiano confirman su buen presente. Con la camiseta del combinado teutón, acumula 2.144 minutos, repartidos en 26 partidos, entre Bundesliga, Copa de Alemania, Superliga y Champions League. De igual manera, ha inflado las redes en 14 ocasiones y ha brindado 11 asistencias, siendo determinante en la creación de tantos.

Justamente, esos números le permitieron entrar a un exclusivo grupo, donde comparte con grandes futbolistas. La lista hace referencia a los jugadores de las cinco ligas de Europa más importantes que tienen más de 10 goles y 10 asistencias en lo que va de la temporada. Allí, aparece el nombre de Luis Díaz, junto a Lamine Yamal, Fermin Lopez y Michael Olise.

Su compañero en Bayern Múnich, Olise, tiene 13 tantos y 17 pases de gol, mientras que Yamal, del Barcelona, firma 10 anotaciones y 11 asistencias. Por último, Fermín, también del club 'culé', acumula 10 goles y 10 pases de gol. Razón por la que el guajiro no se quedará de brazos cruzados y espera seguir aumentando su cuota en los próximos compromisos.



El siguiente encuentro de los dirigidos por Vincent Kompany será el sábado 24 de enero, a las 9:30 de la mañana (Hora de Colombia), contra Augsburgo, por la fecha 19 de la Bundesliga. Allí, son líderes con 50 puntos, producto de 16 victorias y dos empates; además, su diferencia de gol es +57, gracias a que ha marcado 71 y solo ha recibido 14 hasta el momento.