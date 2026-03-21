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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos se fue de doblete de asistencias con Benfica; se la dejó servida a Vangelis Pavlidis

Richard Ríos se fue de doblete de asistencias con Benfica; se la dejó servida a Vangelis Pavlidis

El mediocampista colombiano Richard Ríos fue gran figura del Benfica en el duelo contra Vitoria por la Liga de Portugal. Se lució con dos pases de gol. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Richard Ríos en Benfica vs. Vitoria.
Richard Ríos en Benfica vs. Vitoria.
Getty Images.

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