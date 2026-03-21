Richard Ríos se fue de doblete de asistencias con Benfica; se la dejó servida a Vangelis Pavlidis

Este sábado, Benfica se enfrentó al Vitoria por la fecha 27 de la Liga de Portugal y el colombiano Richard Ríos fue protagonista con un doblete de asistencias.

A los 56 minutos, el de Vegachí robó la pelota en la zona defensiva de Vitoria y le dejó la pelota servida a Vangelis Pavlidis que solo tuvo que rematar ante la salida del arquero rival.

En la primera parte, al 14', Ríos ya había asistido a Gianluca Prestianni, tras una gran acción indiviual.

Vea la segunda asistencias de Richard Ríos en Benfica vs. Vitoria:



¡GOOOL DE BENFICA! ⚽



Vangelis Pavlidis señala el 2-0 ante Vitoria Guimaraes



🎙️ @chelosanzo - Julio Ribas



Mirá la Liga de Portugal 🇵🇹 en exclusiva por FIX en Antel TV pic.twitter.com/56vb8dKAIT — FIX Entertainment (@somosfix) March 21, 2026