Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con pasado en la Selección Colombia Sub-20 y ahora es exaltado en equipo del fútbol español

Con pasado en la Selección Colombia Sub-20 y ahora es exaltado en equipo del fútbol español

En el 'viejo continente', un jugador que pasó por la Selección Colombia Sub-20 recibió una novedad especial y no dudó en afirmar que la misma lo "llena de orgullo". ¡Atentos de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:28 a. m.
Comparta en:
Futbolista colombiano que jugó en la sub 20 y ahora es capitán en equipo español
Futbolista colombiano que jugó en la sub 20 y ahora es capitán en equipo español
Foto: AFP