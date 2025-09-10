Publicidad

LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Egan Bernal, el 'ave fénix' del ciclismo colombiano: ¡volando en la Vuelta a España!

Egan Bernal, el 'ave fénix' del ciclismo colombiano: ¡volando en la Vuelta a España!

El ciclista colombiano Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, firmando su 'resurrección' luego de los duros momentos que vivió por el accidente que sufrió en 2022.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:47 a. m.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
