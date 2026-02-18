Confirmada la fama de Víctor Ibarbo en su paso por el fútbol europeo; "no espere ver eso"

Víctor Ibarbo hizo parte de una gran camada de jugadores colombianos que dio el salto a Europa a mediados de la década pasada y que hizo parte de la Selección Colombia en el Mundial de 2014. Sus goles, su velocidad y su remate fueron sus principales armas, sin embargo, en las últimas horas, se volvió noticia por las curiosas declaraciones de un compañero sobre sus partes nobles.

Allan Nyom, compartió con el caleño en el Watford de Inglaterra, y en charla con 'DAZN' hizo la revelación. "Nunca, nunca, nunca, nunca había visto algo así. Eso no era normal", dijo de entrada al jugador que en otra oportunidad ya le habían consultado por el colombiano.

El jugador camerunés dejó en claro que era uno de los jugadores que mayor confianza tenía con el 'cafetero'. "Ostia...(risas) Se por donde vas. Yo estaba en el Watford y creo que en invierno fichan a Ibarbo. Y bueno, como hablaba español y todo pues tenemos buena relación", agregó sobre su amistad.

Nyom contó que el episodio se dio en un día normal luego de las prácticas con el Watford. "Un día terminamos el entreno y yo me voy a la ducha con él. Pero claro, yo no me esperaba ver eso, lo que vi ahí. Me quedé un poco en shock", comentó sobre las partes íntimas del actual jugador de Inter Palmira.



Por último, el futbolista que milita en el Getafe, aclaró que no solamente él fue testigo. "No fui el único, muchos se quedaron así, un poco en shock. Os lo puedo confirmar, enorme Ibarbo", concluyó.

La etapa más destacada de Ibarbo en clubes la vivió con el Cagliari de Italia, donde disputó 124 partidos, marcó 15 goles y aportó 16 asistencias, consolidándose en la Serie A por varias temporadas. En Atlético Nacional también dejó huella con 98 encuentros, 8 goles y 18 asistencias, siendo pieza importante en el frente ofensivo.

En el fútbol asiático defendió al V-Varen Nagasaki (55 partidos, 6 goles) y al Sagan Tosu (44 partidos, 11 goles y 10 asistencias), mostrando regularidad. Con Inter de Palmira sumó 45 juegos y 8 anotaciones, mientras que en clubes como Roma, Watford, Panathinaikos y Cagliari U20 tuvo participaciones más cortas.

Con la Selección Colombia disputó 15 partidos oficiales y amistosos, registrando un gol y tres asistencias. Representó al país en Copa América y Copa Mundial.