Gol Caracol  / Barcelona celebra por partida doble: venció al Real Madrid y ahora presentará a flamante fichaje

Barcelona celebra por partida doble: venció al Real Madrid y ahora presentará a flamante fichaje

Barcelona superó 3-2 al Real Madrid en Arabia Saudita y se coronó campeón de la Supercopa de España. Por si no fuera poco, este domingo un jugador aprobó exámenes médicos y será presentado el martes.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España
Jugadores del Barcelona durante partido de la Liga de España.
Getty Images

