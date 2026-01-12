Barcelona celebra por partida doble: venció al Real Madrid y ahora presentará a flamante fichaje

El lateral portugués Joao Cancelo, que llegó este lunes a la capital catalana, ha pasado la preceptiva revisión médica y firmará este martes su contrato con el equipo de Hansi Flick hasta final de temporada.

Cancelo, de 31 años, será presentado a las 12.00 GMT en la oficina comercial del FC Barcelona. A su llegada ha dicho estar "muy contento" por regresar al conjunto azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-2024, y al que regresa ahora para cubrir la baja de larga duración del central Andreas Christensen.

Joao Cancelo, en su anterior etapa en el Barcelona Foto: X/@FCBarcelona

El portugués firmó seis temporadas con el Manchester City en 2019, pero salió como cedido en 2023 al Bayern de Múnich, club en el que jugó durante cinco meses.



Posteriormente regresó al equipo mancuniano, donde no tuvo protagonismo. Entre septiembre de 2023 y junio de 2024 jugó con el Barça -entonces dirigido por Xavi Hernández- como cedido y en agosto de 2024 fue traspasado al Al-Hilal saudí.

Su polivalencia, ya que puede jugar en ambos flancos de la defensa, ha convencido a Hansi Flick.