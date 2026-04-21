Novedades sobre Falcao García y su fractura; Gustavo Serpa confirmó la sorpresiva noticia

Falcao García no la está pasando bien en su regreso a Millonarios. Además de los discretos resultados del club, las molestias físicas lo han alejado de las canchas, perdiéndose una buena cantidad de partidos en el semestre. Como si fuera poco, cuando por fin estaba a punto e incluso regresó a la titular, portando la cinta de capitán, pasó lo peor y el club lo confirmó.

En el encuentro del pasado domingo 19 de abril, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, entre América de Cali y Millonarios, 'el Tigre' salió en ambulancia rumbo a una clínica, tras sufrir un fuerte choque con Daniel Rosero. Muchos eran los rumores, hasta que la institución se pronunció y emitió el parte médico oficial, confirmando que el panorama no era alentador.

"Millonarios informa que Falcao García sufrió un fuerte trauma facial. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención. Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que presenta una fractura en el arco cigomático. El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas", publicaron en redes.

Ahora, este martes 21 de abril, el periodista, Néstor Morales, en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', expresó que "el doctor Gustavo Serpa, dueño y presidente de Millonarios, dijo que Falcao García no será sometido a cirugía". Dicha noticia fue complementada por Juan Camilo Vargas: "eso quiere decir que será mes o poco más de un mes de baja", sentenció.



Millonarios confirma a #MañanasBlu que Falcao García no será sometido a cirugía #LoMásBlu pic.twitter.com/kuEVp1qRbk — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 21, 2026

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De inmediato, Morales preguntó: "¿Hasta cuándo va el contrato de Falcao con Millonarios?". A lo que Vargas respondió: "hasta junio de este año, por ahora. Si queda un mes, volverá a finales de mayo. En ese caso, si Millonarios no clasifica en la Liga BetPlay I-2026, este certamen ya no estará en disputa y le quedarían sólo los partidos de la Copa Sudamericana".

Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió un fuerte golpe en América vs. Millonarios, por la Liga BetPlay I-2026 AFP

"Dichos encuentros son frente a Sao Paulo, el 28 de abril, en El Campín, pero ahí no estaría. Y le quedaría el del 7 de mayo contra Boston River, 19 de mayo frente a Sao Paulo, pero en Brasil, y cierra el 26 de mayo con O'Higgins, en El Campín. Es decir, todavía tiene cosas por hacer en Millonarios", puntualizó el comunicador sobre el calendario internacional del 'azul'.