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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Novedades sobre Falcao García y su fractura; Gustavo Serpa confirmó la sorpresiva noticia

Novedades sobre Falcao García y su fractura; Gustavo Serpa confirmó la sorpresiva noticia

Después de que Millonarios informara que Falcao García sufrió una fractura en el arco cigomático, el máximo accionista del club dijo lo que pocos pensaban que pasaría.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió una dura lesión en el partido contra América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026
Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió una dura lesión en el partido contra América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026
Getty Images

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