Copa de Alemania, sin VAR; polémica por posición de Luis Díaz en su gol en Colonia vs. Bayern Múnich

Este miércoles, Bayern Múnich visitó al Colonia por la segunda ronda de la Copa de Alemania y el colombiano Luis Díaz fue noticia al abrir la cuenta en el marcador para los 'bávaros'. Sin embargo, su anotación ha dado de qué hablar. ¿Estaba en fuera de juego?

Colonia ganaba el encuentro con anotación de Ragnar Ache al 31', sin embargo, cinco minutos más tarde el guajiro puso la paridad. Josip Stanisic sacó un remate potente remate, el arquero deja el rebote y Díaz Marulanda no perdonó.

Eso sí, en las imágenes se ve que el estelar hombre de Selección Colombia estaba en posición ilícita. El tanto fue convalidado porque en este torneo no hay VAR. El juez de línea no la vio y dio luz verde.

Vea el gol de Luis Díaz en Colonia vs. Bayern Múnich, en la Copa de Alemania

DÍAZZZZZZ, EL MEJORRRR ❤️🇨🇴



🌟 Luis Díaz marca el 1-1 del Bayern ante FC Colonia por la DFB-Pokal.



pic.twitter.com/mgXt8P1cjw — Toque Sports (@ToqueSports) October 29, 2025

Publicidad