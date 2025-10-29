Jugador del Real Madrid ya tendría nuevo equipo: a empacar maletas en enero

El futuro inmediato de Endrick, una de las joyas más prometedoras del fútbol brasileño, podría estar en la Ligue 1 francesa. A pesar de estar ligado a un contrato de varios años con el Real Madrid, la estrella, ex Palmeiras, habría dado un paso significativo hacia una cesión de corta duración con el Olympique de Lyon. Según el periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, el joven delantero vería al club galo como un buen paso para su desarrollo profesional a partir de enero, en un préstamo que se extendería hasta junio de 2026.

"Entiendo que Endrick le ha abierto las puertas al OL como la solución ideal para enero, interesado en la cesión hasta junio de 2026. Endrick evaluará todas las opciones el próximo mes, pero OL ya presentó su plan, como se reveló", fue lo que dijo el periodista en una publicación en su cuenta de X.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025

Este movimiento plantea una estrategia de desarrollo crucial para Endrick, quien está a la espera de completar su transición a Europa. La cesión, con una duración de medio año, subraya la intención de su entorno y del club 'merengue' de asegurar que el atacante obtenga minutos y se adapte al fútbol europeo en un entorno de menor presión. La Ligue 1 ofrece un nivel de competición exigente, y el Olympique de Lyon, con su historial en la formación y promoción de jóvenes talentos, se presenta como un entorno adecuado para la progresión del brasileño.

El club francés, consciente de la oportunidad de contar con un jugador de su calibre, ha ido avanzando en las negociaciones. Se entiende que el Lyon ya ha presentado su plan deportivo detallado a Endrick y a sus representantes. Este plan no solo delinearía el rol que el brasileño asumiría dentro del esquema táctico, sino también un proyecto de integración y crecimiento diseñado para maximizar su potencial de cara a su eventual regreso al Santiago Bernabéu.

Endrick, jugador brasileño del Real Madrid AFP

A pesar de que Endrick haya escuchado la propuesta de 'los leones', la decisión final aún no está tomada. Como informó Romano, el delantero se tomará el "próximo mes" para evaluar todas las propuestas y opciones que estén sobre la mesa. No obstante, el hecho de que considere al OL como la "solución ideal" lo coloca en una posición de ventaja considerable frente a otros posibles pretendientes europeos que también busquen acoger al joven goleador en calidad de cedido.

Para el Olympique de Lyon, la llegada de Endrick representaría un impulso deportivo y mediático de gran magnitud, revitalizando a un equipo que busca volver a conquistar el primer puesto del fútbol galo. Para el Real Madrid, garantizar un periodo de adaptación exitoso para el 'carioca' es prioritario, y la cesión hasta junio del otro año refleja un compromiso con su desarrollo a largo plazo, asegurando que aterrice de nuevo en el primer equipo en su mejor momento.