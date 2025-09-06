Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia

Dayro Moreno recibió una sorpresa de Once Caldas, mientras que está con Selección Colombia

A pesar de que está enfocado en la 'tricolor', desde su club no se olvidan de Dayro Moreno y así se lo hicieron saber en medio del clásico contra Deportivo Pereira.

Dayro Moreno, delantero de la Selección Colombia, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 06, 2025 12:42 a. m.