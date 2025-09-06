Dayro Moreno recibió una sorpresa de Once Caldas, mientras que está con Selección Colombia

Dayro Moreno está cumpliendo un sueño. A pesar de que ya había estado en la Selección Colombia, regresar a sus 39 años lo hace especial. Contra Bolivia, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, sumó algunos minutos y aportó su granito de arena para firmar la anhelada clasificación al Mundial del 2026.

Por eso, desde Once Caldas, que venció a Deportivo Pereira, tuvieron un emotivo gesto. En el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2025, el 'blanco blanco' venció 1-0 al 'matecaña', llevándose el clásico cafetero, y durante la celebración del tanto de Jefry Zapata, sacaron la camiseta de Dayro Moreno y la mostraron.

"Hay una unión bonita. El goleador está en la Selección Colombia y sabemos que es de los que más calienta y lo da todo en la cancha. Además, le encanta jugar estos clásicos. Por eso, queríamos dedicarle este triunfo. Lo que logró, clasificando al Mundial, nos alegra", dijo Juan David Cuesta Santos, en rueda de prensa.

Pero no fue lo único y añadió que "él es muy importante para nosotros y cuando vuelva, de seguro, va a estar feliz y ojalá que podamos seguir por esta senda. Mientras que él no esté, hacerlo de la mejor manera para que, cuando vuelva, nos potenciemos".

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en un calentamiento previo a un juego de la Liga BetPlay Getty Images

Dedicatoria de Once Caldas a Dayro Moreno, tras gol contra Pereira

⚽🔥 ¡Tremendo! ¡En la celebración del gol de Once Caldas a Pereira se celebró mostrando la camiseta de Dayro Moreno que está con la selección Colombia! ¡Siempre piensan en el goleador!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/ogjaZPypua — Win Sports (@WinSportsTV) September 6, 2025