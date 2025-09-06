Arquero campeón con Millonarios avisa a De Amores, Novoa y Arboleda; "el hincha no perdona"

Millonarios no pasa por un buen momento en el futbol colombiano. El equipo tan solo lleva siete puntos en ocho partidos que ha jugado por Liga BetPlay, y en la copa el pasado miércoles perdió con Envigado 1-0 en el encuentro de ida de la serie de octavos de final.

Para los hinchas, una de las razones del bajón futbolístico de los ‘embajadores’ es el pobre nivel de sus arqueros. Teniendo en cuenta esto, en conversación con Gol Caracol, uno de los porteros más recordados por la afición en el último tiempo, Nelson Ramos, quien atajó en el club desde 2011 hasta 2015, habló acerca de la situación actual de los guardametas del equipo.

Inicialmente, comentó que atajar en Millonarios es algo especial y conlleva una gran presión. “Yo creo que al llegar a un club de tanta historia, de tantos jugadores grandes, empezando por Burguez, Goycochea, arqueros que fueron de un renombre grande en el club, pues cuando uno llega siempre siente esa presión, además de la hinchada, cuando ya empieza el torneo, la hinchada que te visita en el entreno te pide como entregar todo tu trabajo.”

Luego, se refirió al momento actual de Guillermo de Amores. “Siempre lo he dicho, no sólo por el arquero que llegó ahorita a Millonarios, siempre he dicho que cuando llegue un extranjero a un club, cualquiera que sea, debe marcar la diferencia, debe ser el diferente, debe ser el que sume al equipo. Desafortunadamente, no ha sido su momento y Millonarios no perdona. El hincha de Millonarios no perdona una fecha, dos fechas. El hincha de Millonarios quiere que respondas ya.”

A lo que agregó: “De Amores, acá en el Cali, hizo un gran trabajo, pero eso no quita de que ahora que está en otro club, vuelva a hacer el mismo trabajo. Entonces, desafortunadamente, ha pasado malos momentos. Como profesional debe de asumirlos y de revertirlos, pero ya está en él, porque ya la hinchada lo tiene en un concepto y está en el nivel individual que él cambie el pensamiento del hincha.”

Nelson Ramos, ex arquero de Millonarios Foto: Colprensa

Por otra parte, el ex arquero azul habló del caso de Iván Arboleda, quien terminó contrato en junio con el equipo, y volvió a ser fichado al final del pasado mes de agosto. “Pues ahorita mirando el tema de la lesión de de Amores, que creo que cuando llegó, llegó lesionado, ahora juega dos, tres partidos y otra vez queda lesionado. Y si en este momento Iván Arboleda estaba libre, lo conoce el club, ya tapó algunos partidos cuando estuvo allá, creo que era la mejor decisión atraer otro arquero si el profe lo requería. Era una opción rápida, segura, buena, de un arquero que puede llegar a competir, porque fue del club, ahora vuelve a ser del club y si le dan la oportunidad, por los días que estuvo conmigo en el entrenamiento acá en Cali, veo que es un arquero que le puede brindar las garantías que necesita Millonarios.”

Finalmente, para Nelson Ramos, la clave para que Millonarios corrija el rumbo de la temporada está en corregir los fallos en jugadas puntuales, que tanto le han costado al equipo. “Sí ha habido algunos errores individuales. A pesar de que el equipo ganó el partido frente a Águilas Doradas, pues con ese error que tuvieron entre defensa y arquero a Millonarios le tocó remar, y gracias a Dios sacó un buen resultado. Pero esos errores individuales en un equipo grande lo marcan, y si uno trata de no cometer esos errores logra afianzarse con más seguridad y puede responder un poco mejor.”