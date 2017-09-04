Síguenos en::
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
Gol Caracol  / Eliminatorias Concacaf

Eliminatorias Concacaf

  • Juan Pablo Vargas, defensor de la Selección de Costa Rica
    Juan Pablo Vargas, defensor de la Selección de Costa Rica
    Foto: X/ @fedefutbolcrc
    Gol Caracol

    Juan Pablo Vargas le 'salvó los papeles' a Costa Rica; agónico gol contra Haití

    El defensa central de Millonarios, Juan Pablo Vargas, le dio el empate a la Selección de Costa Rica en juego frente Haití por las Eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026. ¡Vea acá la anotación!

  • La formación de la Selección de Surinam frente a El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026.
    La formación de la Selección de Surinam frente a El Salvador por las Eliminatorias al Mundial 2026.
    AFP
    Gol Caracol

    "Que nos digan 'negro' y 'mono' no es divertido", denuncia de Surinam tras juego con El Salvador

    Surinam, equipo que venció a El Salvador de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, denunció insultos racistas en medio del compromiso por Eliminatorias al Mundial 2026.

  • Hernán Darío Gómez, entrenador de El Salvador
    Hernán Darío Gómez, entrenador de El Salvador
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Cortante respuesta de 'Bolillo' Gómez a periodista que le dijo que “ensució” juego con El Salvador

    El entrenador colombiano al mando de El Salvador comenzó con pie derecho su camino en las Eliminatorias de la Concacaf al derrotar a Guatemala como visitante.

  • Hernán Darío 'Bolillo' Góméz en El Salvador
    Hernán Darío 'Bolillo' Góméz en El Salvador
    AFP
    Gol Caracol

    Al 'Bolillo' Góméz le reconocen su trabajo: "El Salvador está metiendo la carne al asador"

    Desde la llegada de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez a El Salvador, su trabajo ha sido ampliamente elogiado, y esta vez no pasó desapercibido para un dirigente de la selección.

  • Javier Aguirre sufrió fuerte lesión en partido Honduras vs México
    Javier Aguirre sufrió fuerte lesión en partido Honduras vs México
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    La grave agresión sufrida por Javier Aguirre se llevará a instancias mayores: Concacaf habló

    En pleno partido entre Honduras y México, el DT del 'Tri', sufrió del fuerte impacto de una lata en su cabeza por parte de un aficionado. Concacaf anunció que tomara medidas.

  • Selección de México
    Selección de México - Foto: AFP
    Gol Caracol

    El grupo de México en el Mundial de Qatar 2022

    Los dirigidos por el entrenador argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, buscarán llegar a la fase de cuartos final, algo que no consiguen desde 1986. Los mexicanos son aguerridos y luchadores.

  • 332061_Gerardo 'Tata' Martino
    Gerardo 'Tata' Martino. Foto: Getty Images
    Gol Caracol

    Duro cruce entre Gerardo Martino y Hugo Sánchez por la Selección de México: se dijeron de todo

    El actual entrenador del 'tri' respondió a unas fuertes palabras del exfutbolista, las cuales no cayeron nada bien.

  • 325341_catar_e.jpg
    Copa Mundial de Catar 2022. Foto: @CONMEBOL
    Gol Caracol

    Mundial Catar 2022: así van las cosas en las distintas Eliminatorias

    Quedan 17 cupos que aún están en juego de los 32 que irán al evento más importante del fútbol, en estas semanas se unirán nuevas selecciones.

  • Miguel Ángel Borja, jugador del Junior de Barranquilla
    Miguel Ángel Borja, jugador del Junior de Barranquilla
    AFP
    Selección Colombia

    Miguel Borja "no corre riesgo de ir a la Selección Colombia", tras su salida del juego con Junior

    Este viernes, Gol Caracol consultó fuentes cercanas a los 'tiburones' y todo parece indicar que el atacante se encuentra en buen estado de salud.

  • rozo andres.PNG
    Andrés Rozo, asistente del Seleccionado de Nicaragua -
    Foto oficial O'Higgins de Chile
    Gol Caracol

    Asistente técnico del seleccionado de Nicaragua es colombiano y compartió junto a Juan Carlos Osorio

    Andrés Felipe Rozo dialogó, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, lo que ha sido su trayectoria y cómo llegó la posibilidad del país centroamericano.

Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclistas en la Vuelta a España 2025.
Ciclismo

La etapa 17 de la Vuelta a España en peligro: no es por las protestas, hay otra 'amenaza'

La jornada de este miércoles en la Vuelta a España 2025 puede presentar una novedad que los organizadores ya están calculando y que los obligaría a tomar una decisión.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
AFP
Gol Caracol

Un Carlo Ancelotti resignado tras perder con Bolivia; "es muy difícil jugar aquí" en El Alto

El DT de la Selección Brasil, Carlo Ancelotti, generó sus conclusiones luego de caer frente a la 'verde'. De otro lado envió un mensaje por algunas decisiones arbitrales.

Miguel Terceros, la gran figura de la Selección Bolivia.
Miguel Terceros, la gran figura de la Selección Bolivia.
AFP
Gol Caracol

Miguel Terceros y su próxima misión con Bolivia; certificar el sueño del Mundial 2026

El talentoso número '7' de Bolivia terminó en el tercer lugar en la tabla de goleadores y ahora su apuesta es liderar en el repechaje a la 'verde' para volver a una Copa del Mundo.

Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano, es el líder del INEOS Grenadiers en la Vuelta a España 2025
Getty Images
Ciclismo

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España, pero INEOS le quiere poner competencia

Pese a la victoria de Egan Bernal en la 'ronda ibérica', INEOS Grenadiers tiene en sus planes fichar a dos corredores que tienen perfil para disputar la clasificación general de las carreras.

Futbolista colombiano que jugó en la sub 20 y ahora es capitán en equipo español
Futbolista colombiano que jugó en la sub 20 y ahora es capitán en equipo español
Foto: AFP
Colombianos en el exterior

Con pasado en la Selección Colombia Sub-20 y ahora es exaltado en equipo del fútbol español

En el 'viejo continente', un jugador que pasó por la Selección Colombia Sub-20 recibió una novedad especial y no dudó en afirmar que la misma lo "llena de orgullo". ¡Atentos de quién se trata!

Luis Javier Suárez marcó cuatro goles en la goleada 3-6 de Colombia sobre Venezuela.
Luis Javier Suárez marcó cuatro goles en la goleada 3-6 de Colombia sobre Venezuela.
AFP
Selección Colombia

A Luis Javier Suárez le llegaron felicitaciones desde Portugal, tras 'póker' con Selección Colombia

Luego de su cuatro goles a Venezuela, Luis Javier Suárez ocupó las páginas en los principales diarios en Portugal. El samario tuvo un partido magnífico en el Monumental de Maturín.

Protestas en la Vuelta a España 2025.
Protestas en la Vuelta a España 2025.
AFP.
Ciclismo

Ciclistas en la Vuelta a España no aguantan más: "Si siguen las protestas, dejamos de correr"

El pelotón de la 'ronda ibérica' ha estado en riesgo durante varias jornadas por cuenta de las manifestaciones en contra del equipo Israel Premier Tech.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Getty
Selección Colombia

Luis Javier Suárez estampó su nombre en la historia de la Selección Colombia; no paran los elogios

El samario fue la gran figura de la Selección Colombia frente a Venezuela, al convertir cuatro goles. No paran las palabras positivas hacia Luis Javier Suárez.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid
Foto: AFP
Gol Caracol

Castigo para hincha que hizo gestos racistas en contra de Kylian Mbappé; ocurrió frente a Oviedo

La policía española anunció este miércoles una sanción contra un hincha que realizó gestos ofensivos contra el delantero Kylian Mbappé en juego de Liga. ¡Vea cuál fue la decisión!