"El problema de Jhon Durán no es futbolístico, es personal; Mourinho ya le ha dado señas"

Aunque en las últimas horas se ha mencionado mucho todo lo relacionado con la eliminación de la Champions League y el pobre rendimiento colectivo de Fenerbahce en la serie frente a Benfica, de Portugal; los temas de los que se habla del equipo de Turquía son relacionados con la lesión de Jhon Durán, de las declaraciones de José Mourinho que indicó que el colombiano "tiene problemas y ha entrenado poco" y de las exigencias que le empiezan a hacer desde la prensa y también crece el esceptisismo de la hinchada.

Ahora, en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se realizó un análisis y llegaron opiniones de los panelistas. Así comenzó hablando Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, quien comentó que "seguimos mencionando a Durán. El tema es que él queda rico, sí con billete, pero con la pobreza que da no poder cumplir con los sueños. De estar en las mejores ligas del mundo con Aston Villa, pasó a irse a Arabia, pero ni en un lado, ni en el otro; el hombre pega. El tema no es futbolístico, es de comportamiento personal".

Hernández Bonnet siguió y explicó que "hay algo a favor de Durán, que aún a Mourinho no se le ha saltado la piedra, porque cuando eso pasa, llega y va a quemarropa. Ya le ha mandado varios mensajes, va paso a paso, va dando señas. Ayer ya le mandó una seña, lo trató de disculpar y habló rápido. Pero miren la cara de Mourinho (cuando Durán cayó lesionado".

Al debate también se sumó Norberto Peluffo, quien agregó que "todo lo de Durán es de comportamiento, pero yo comparto algo que le dicen a uno en 'Alcohólicos anónimos', que es que: nunca es tarde para un cambio, para mejorar, aunque en el fútbol eso es más corto. Es importante que él entienda que su comportamiento no es el mejor, que si no cambia, no va a poder entregar ese potencial que tiene, porque es un gran centro delantero".

Este jueves, no se ha conocido un parte oficial de Fenerbahce del alcance de la lesión de Jhon Durán y tampoco hay certezas de que ya le hayan adelantado exámenes pertinentes.