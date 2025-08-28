Más dudas tras aparente lesión de Jhon Durán; directivo arremetió: “¿Le ataron los pies?”

El presente de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce de Turquía no es el mejor, ya que llegó como una estrella, perdió la condición de titular y se le señala por su rendimiento después de la eliminación en la última fase previa de Champions Legue frente al Benfica de Portugal.

El antioqueño de 21 años de edad empezó a recibir críticas no solo de la prensa otomana, también ha sido blanco de ‘fuego amigo’ desde adentro de su escuadra.

En ese sentido, su director técnico, el portugués José Mourinho, declaró que el que paisa "no está en buena forma física” y que por ello ha tenido inconvenientes para entrenarse.

Incluso, no lo consideró como un gran fichaje al declarar que espera refuerzos de peso para competir de buena manera internacionalmente.

A ello se sumaron palabras del directivo Murat Asık, uno de los que ha sido más afilados con el ‘cafetero’ y que días atrás había manifestado que el futbolista era “un problema” y que no le había visto "resultados”.

Sin embargo, con el descalabró en Champions, el dirigente se volvió a despachar en contra del antioqueño, que en el duelo de vuelta contra el Benfica actuó desde el minuto 65, le metió un codazo al también colombiano Richard Ríos y se retiró por una aparente lesión que la prensa deportiva turca ha puesto en duda.



Jhon Jáder Durán, criticado por directivo de Fenerbahce tras presunta lesión

Murat Asık se pronunció en la televisión turca inmediatamente después de la eliminación y lo hizo pasando cuenta de cobro debido al mal estado físico y deportivo del 'cafetero', por lo que habría terminado con la presunta lesión.

“El primer jugador extranjero en unirse a este equipo fue Durán. ¿Por qué no pudieron prepararlo? ¿Le sujetaron la mano o le ataron los pies? Deberían haberlo entrenado”, reclamó el dirigente.

Y agregó: “Han pasado 40 días desde que Durán llegó; ¿no pueden preparar físicamente a un jugador en 40 días?”.

Bajo ese ambiente, el paisa deberá seguir buscando la manera de cambiar su imagen, que cada vez se deteriora más. Ahora, tendrá que afrontar los torneos locales y la Europa League, a la que su equipo fue relegado tras la confrontación con el Benfica.