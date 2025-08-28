Aparece video: Jhon Jáder Durán entró a la cancha y hubo altercado en Fenerbahce

Fenerbahce de Turquía perdió 1-0 en su visita al Benfica de Portugal y quedó afuera de la competición continental porque en la contienda de ida se había presentado igualdad 0-0.

En consecuencia, la aparente calma se acabó en el conjunto otomano si se tiene en cuenta la cantidad de situaciones que se empezaron a ventilar por parte de los mismos protagonistas del club.

Fue así como se empezó a decir que Jhon Jáder Durán, que actuó los últimos minutos, se habría hecho el lesionado, mientras que el portugués José Mourinho, entrenador del cuadro turco, destapó otra olla.

Desde antes del partido, el timonel atacó sus directivos por falta de fichajes y después del mismo señaló que el colombiano Durán no estaba en “buena forma física” y que incluso ha tenido “problemas” para entrenar.

Pero la agitación no paró ahí, también hubo un encontrón entre futbolistas del elenco amarillo del Bósforo que quedó registrados en cámara y que sería una radiografía de lo que se estaría viviendo adentro del plantel, que fue relegado a disputar la Europa League.



Altercado en Fenerbahce tras ingreso de Jhon Jáder Durán

La tensa situación ocurrió en el minuto 66 del compromiso disputado en Lisboa, cuando el Benfica ganaba 1-0 y momento en el que Mourinho llamó al atacante antioqueño Durán para que ingresará al terreno de juego.

Fue en ese instante cuando el defensa inglés Archie Brown salió de la cancha para darle paso al atacante ‘cafetero’. Justo después, el británico se dirigió a la zona de suplentes, donde estalló todo.

En la banca estaba el también zaguero Alexander Djiku, ghanés que no aprobó una de las actitudes de Brown cuando pasó frente a él, pues aparentemente lo ignoró, y reaccionó lanzándole un objeto por la espalda.

Archie Brown, oyundan çıkarken elini Djiku'ya uzatmadı. Djiku, arkasından bir şeyler fırlattı.pic.twitter.com/cIvi0kXuws — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) August 27, 2025

Las imágenes del hecho se hicieron virales y provocaron toda clase de versiones sobre supuestas divisiones en el vestuario del plantel dirigido por 'Mou', que en rueda de prensa posterior indicó que ahora la tarea que tiene es quedar campeón de la Europa League.

Entre tanto, el Benfica, que tuvo de principio a fin al volante colombiano Richard Ríos como una de las figuras de la noche, avanzó a la fase principal de la Champions League, en la que habrá un total de 7 futbolistas 'cafeteros'.