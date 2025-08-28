Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aparece video: Jhon Jáder Durán entró a la cancha y hubo altercado en Fenerbahce

El incidente se vio en el partido de vuelta de la última fase previa de la Champions League, instancia en la que el equipo del delantero colombiano fue eliminado.

Jhon Jáder Durán entró vs. Benfica y hubo agarrón Fenerbhce.jpg
Jhon Jáder Durán entró y hubo incidentes en el banco de suplentes.
Foto: Fenerbahce.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: agosto 28, 2025 09:14 a. m.