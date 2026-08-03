La Liga BetPlay II-2026 no para, ya que este martes continúa la actividad de la tercera jornada, siendo uno de los partidos el que protagonizarán Millonarios vs. Pasto; el juego se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Cómo llegan los equipos al partido del rentado local?

Por el lado del 'embajador' llega con el ánimo arriba, esto luego de haberse impuesto al vigente bicampeón del FPC, el Junior de Barranquilla. Los dirigidos por Fabián Bustos ganaron 0-1 en el Romelio Martínez, gracias a la anotación de Rodrigo Contreras, al minuto 90+1.



Acción de juego en duelo entre Millonarios vs. Junior, por Liga. Foto: X de Millonarios.

Publicidad

"Enfrentamos a un equipo campeón con grandes jugadores, que tiene para mí, al mejor técnico de la Liga con mucha experiencia y que sabe jugar estos partidos. Hoy (sábado) el plan del partido salió bien, el rival en algún momento nos complicó algunas jugadas, pero dentro de todo, siempre estuvimos cerca para intentarlo ganar”, esas fueron las palabras de Bustos en rueda de prensa en la capital del Atlántico.

Hay que indicar que fueron tres puntos importantes para Millonarios, ya que en la primera jornada había caído como local 0-1 frente al Atlético Bucaramanga.

Publicidad

Mientras que Deportivo Pasto aún no ha sumado enteros en el actual campeonato: derrotas 3-2 y 1-2 con Medellín y Águilas Doradas, respectivamente. Por lo que en El Campín y frente al azul bogotano intentará sumar su primer triunfo. Eso sí, en la Copa Colombia está en los octavos de final.

Millonarios vs. Pasto: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

Así las cosas, este compromiso de la tercera jornada del fútbol profesional colombiano entre 'embajadores' y 'volcánicos' está pactado en el calendario para este martes 4 de agosto, en horario de las 8:20 de la noche y es válido por la tercera jornada.

Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite la Liga BetPlay II-2026 (Win). Pero en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del partido, las mejores jugadas, golazos, virales, la crónica del juego, las reacciones de los protagonistas y la tabla de posiciones, para que se programe y no se pierda nada.