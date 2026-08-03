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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Extraña decisión en Real Betis; Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, sorprendidos

Extraña decisión en Real Betis; Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, sorprendidos

A pocas semanas para que empiecen las temporadas en el fútbol europeo, Real Betis dio a conocer una noticia que dejó 'boquiabierto' a más de uno.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ago, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
AFP

El arquero, Andrián San Miguel, que tras la conclusión de la pasada temporada en el Real Betis anunció su retirada como futbolista, pasa ahora a formar parte de la estructura del club verdiblanco, en el que desempeñará funciones de coordinación deportiva e institucional.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, en Real Madrid vs. Real Betis, por La Liga
Gol Caracol

Diferente panorama para Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández; Real Betis lo confirmó

El Real Betis ha anunciado que Adrián seguirá ligado al club y ha destacado que "además de su gran trayectoria profesional, cuenta con una amplia preparación académica", con lo que "se integrará en la estructura de la dirección deportiva que lidera Manu Fajardo para desempeñar labores de coordinación deportiva e institucional".

Real Betis en partido de pretemporada.
Real Betis en partido de pretemporada.
Getty Images.

"Entre sus funciones se encontrarán la gestión de las relaciones internacionales y el seguimiento y apoyo al desarrollo de los jóvenes talentos", ha apuntado el Real Betis en su escrito sobre Adrián, sevillano que el próximo enero cumplirá 40 años y que se formó en las categorías inferiores del club hasta que debutó en el primer equipo para, posteriormente, marcharse al fútbol inglés -West Ham y Liverpool- y retornar para formar parte de la plantilla del chileno Manuel Pellegrini las dos últimas campañas.

El ya exportero ha compaginado su carrera deportiva con los estudios y, así, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ha realizado los cursos de 'Football Management' de la UEFA, el 'Global Players Program' de LaLiga y el 'FIFA Players Executive Programme'.

Real Betis en partido de pretemporada.
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