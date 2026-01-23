Cruz Azul iría a la carga por Sebastián Villa; ya se habla de una cifra para su fichaje

Sebastián Villa podría convertirse en nuevo fichaje de Cruz Azul. El extremo sería la principal alternativa de 'los cementeros' tras el fallido fichaje de Miguel Ángel Borja, quien habría tenido problemas con el cupo de extranjeros para que lo registraran. Se habla de que ya tendría nuevo equipo en Medio Oriente.

De acuerdo con la prensa mexicana, el equipo 'manito' podría ir a la carga por los servicios del jugador de Independiente Rivadavia ante la caída de las negociaciones con el exRiver. La directiva de 'la máquina' hace un tiempo había preguntado por la situación de Villa, sin embargo, los argentinos le habrían dicho que valía 14 millones de dólares, costo que le habría parecido excesivo y por eso se habría descartado su fichaje.

No obstante, el periodista Germán García Grova informó que Villa habría llegado a un acuerdo con su club para que lo dejen salir por una cantidad inferior. "Sebastián Villa e Independiente de Rivadavia llegaron a un acuerdo. Su pase vale US$6M; el convenio empieza a estar vigente el 1 de julio. Si llega una oferta por ese valor, el club estará obligado a vender al delantero colombiano".



🚨Sebastián Villa e #IndependienteRivadavia llegaron a un acuerdo



📍Su pase vale US$6M



📌El convenio empieza a estar vigente el 1 de julio, aporta @PSierraR



👉🏾Si llega una oferta por ese valor, el club estará obligado a vender al delantero colombiano pic.twitter.com/x5BY1vU2do — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 22, 2026

Según el reporte, el nacido en Bello (Antioquia) habría alcanzado un trato con los altos mandos del equipo mendocino para tener un precio de seis millones de dólares a mitad de año, pero podría dejar Argentina si ofrecen un poco más de ese dinero en este mismo mercado de fichajes.

Teniendo en cuenta eso, parece ser que el atacante podría arribar a Cruz Azul gracias a su nuevo valor y a que el traspaso de Borja no se llevaría a cabo. "Ahora con una cifra inferior sobre la mesa, sumado al hecho de que Miguel Borja no llegará, los cementeros podrían volver a hacer un acercamiento y tantear el fichaje del ex Boca Juniors", fue lo que dijeron en un artículo este jueves.

De darse la contratación, Villa sumaría su cuarto equipo en el exterior tras sus periplos por Boca Juniors, Beroe Stara Zagora e Independiente Rivadavia. Antes, surgió en el Deportes Tolima, donde fue campeón de la liga colombiana en el semestre 2018-I y de la copa en 2014. Por ahora, el delantero antioqueño se unió a la concentración de la 'lepra' con miras a los torneos en ese país y a la Copa Libertadores, a la espera de que aparezca Cruz Azul u otro interesado en llevárselo.