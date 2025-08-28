Publicidad

Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sufrió de más en la Conference League

Por los playoffs de la Conference League, los dirigidos por Oliver Glasner aseguraron su clasificación a la fase de liga tras eliminar al Fredrikstad de Noruega.

Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace
Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace
@cpfc/Instagram
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 28, 2025 05:09 p. m.