Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, sufrió de más en la Conference League

El Crystal Palace sobrevivió este jueves ante el Fredrikstad noruego (0-0), el Rayo Vallecano firmó su regreso europeo ante el Neman Grdono bielorruso (4-0), y la Fiorentina evitó el desastre ante el Polissya Zhytomyr ucraniano (3-2) tras un inicio de pesadilla, sellando así sus pases a la primera fase de la Liga Conferencia.

El 'Palace' sufrió más de lo previsto en Noruega, incapaz de aprovechar las dos ocasiones claras que generó para sellar el pase sin apuros.

Con la mínima renta obtenida en la ida (1-0), el conjunto londinense sobrevivió a un partido áspero en el que emergió la figura del central Marc Guehi, impecable en la lectura defensiva. No fue la versión más brillante de los 'eagles', pero sí suficiente para inscribirse entre los 36 clubes de la fase principal.

La 'Viola', por su parte, rozó el desastre pese al cómodo 0-3 que había logrado en Ucrania. El Polissya, debutante en estas lides, sorprendió con un inicio arrollador: en apenas 14 minutos ya mandaba 0-2 gracias a Nazarenko y Andriyevski.

La ausencia de Moise Kean, que recibió roja directa en la ida, se notó en el ataque local, donde un Dzeko impreciso no encontraba espacios. Hubo que esperar a la segunda parte para ver la reacción italiana, coronada con los tantos del brasileño Dodo (min.78), Ranieri (86) y el propio Dzeko (89), que devolvieron la calma al Mapei Stadium.

Ya el Rayo Vallecano superó su cruce ante los bielorrusos con oficio y sin contratiempos para sellar su billete a una fase europea tras décadas de ausencia.

Tras no poder encarrillar el triunfo en la primera parte, al encontrarse un rival correoso, bien plantado sobre el césped y que no perdió la compostura de su esquema táctico, los madrileños dieron un paso más adelante.

En la segunda mitad se mostraron más aguerridos en su juego y ese empuje ofensivo encontró premio a los 63 minutos, cuando Jorge de Frutos peleó un balón con Parkhomenko, metió la puntera para ceder a Álvaro García y este, con un remate cruzado, anotó el primero.

La goleada la sentenciaron Sergio Camello (min.65), de Frutos (min.80) y una última diana de García (min.89).

El Lausana suizo dio la sorpresa al eliminar al Besiktas. Un tanto de Nathan Butler-Oyedeji al filo del descanso (min.45+1) y la posterior expulsión de Uduokhai en la reanudación hundieron a los turcos, incapaces de revertir un destino que los deja fuera de Europa. Para los suizos, que no accedían a una fase principal continental desde hace 15 años, la clasificación tuvo sabor a gesta.

En un último instante, selló su pase el Shakhtar ucraniano y el Legia polaco, tras forzar la prórroga y evitar los penaltis ante sus respectivos rivales, el Servette suizo (2-3, global) y el Hibernian escocés (5-4, global).