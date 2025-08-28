América anunció 'fichajazo', de paso por Juventus y con roce en Selección Colombia Sub-20

El cuadro 'escarlata' anunció hace un par de minutos reveladora noticia con la que buscan 'romper' el mercado en el fútbol colombiano, en su intención, además, de revertir la mala situación deportiva para ir en busca de la estrella de fin de año.

Y es que, a solo horas de caer en el estadio Américo Montanini contra el Atlético Bucaramanga, por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa BetPlay; ahora el cuadro americano anunció un nuevo refuerzo para este segundo semestre, en el que no han tenido un inicio positivo.

Se trata de Andrés Tello, un mediocampista paisa que tiene importante recorrido en el fútbol internacional, jugando en países como Italia y España. Además de eso, también tuvo roce en la Selección Colombia Sub-20, por lo que, tras su experiencia por el 'viejo continente', llega al América a aportar todo su talento y experticia.

🇦🇹 ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta. 👹 pic.twitter.com/1AcU0N5WTY — América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025

"¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta", fueron las palabras con las que el conjunto 'escarlata' presentó a su nueva cara.