Marlos Moreno, figura de Nacional: "Mucha gente decía cosas, que estaba gordo, que era un borracho"

Uno de los regresos más sonados del segundo semestre en la Liga BetPlay II-2025 es el de Marlos Moreno, quien, tras nueve años en el fútbol internacional, volvió al país para vestir la camiseta de Atlético Nacional, el club de sus amores.

A sus 28 años, el extremo antioqueño acumula una extensa trayectoria en el exterior, con pasos por equipos de Turquía, Bélgica, Portugal, México, Francia y España, siendo el Tenerife su última experiencia en el Viejo Continente.

"Nacional tiene la mejor nómina del país"

Marlos Moreno en Nacional Pantallazo de X

Publicidad

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Moreno contó cómo ha sido su regreso al ‘rey de copas’, donde ha vivido un renacer futbolístico y dejado una buena impresión en sus primeros ocho partidos, con un gol anotado.

“Ha sido un proceso complicado en Europa. Las cosas no se pudieron dar, pero bueno, acá estamos en Nacional, feliz, contento con mi familia y espero que sean años maravillosos para todos”, expresó el atacante.

Publicidad

Moreno también respondió a los cuestionamientos sobre su profesionalismo: “Hay mucha gente que dice que yo era un borracho, poco profesional, que no me cuidaba, que estaba gordo. Yo siempre he tenido un preparador físico que me acompaña en la alimentación y en la parte física. Cuando salgo de vacaciones, no dejo de entrenar y eso me ayudó a llegar a Nacional en un nivel competitivo”.

Asimismo, recordó los momentos difíciles vividos en Europa: “El no jugar por decisiones de entrenadores, que tenían otros gustos, otra manera de ver el fútbol, respecto a la táctica y al orden. Quizás se me complicó un poco la situación y eso me generó mucha dificultad. Pero me siento feliz y orgulloso del aprendizaje que tuve. Ahora estoy en una etapa en la que entiendo que la vida es una oportunidad, y no hay que bajar la guardia ni dejar de perseguir los sueños”.

Sobre los objetivos del conjunto ‘verdolaga’, Moreno destacó: “Nacional está para cosas grandes, tenemos la mejor plantilla de Colombia. Jugadores de mucha calidad como Marino, Cardona, Campuzano, entre otros, que se destacan de manera espectacular. Con el sistema de juego del profe (Javier Gandolfi), su metodología y la forma en que estudia los partidos, hemos crecido mucho. Lastimosamente, en la Copa Libertadores las cosas no se dieron, pero el equipo está en un crecimiento impresionante”.

Finalmente, Marlos Moreno subrayó su gran anhelo: volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia, pensando en la Copa del Mundo de 2026.