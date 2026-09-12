Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Deiver Machado, de jugar en el Mundial 2026 con Colombia al fútbol de Rusia

Deiver Machado, de jugar en el Mundial 2026 con Colombia al fútbol de Rusia

El lateral colombiano fue anunciado este sábado por el FC Rodina Moscú, club recién ascendido a la Liga Premier de Rusia. Deiver Machado firmó un contrato hasta junio del 2028.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de sept, 2026
Comparta en:
Deiver Machado es nuevo jugador del FC Rodina Moscú.
Deiver Machado es nuevo jugador del FC Rodina Moscú.
Foto oficial del FC Rodina Moscú.

Deiver Machado era uno de los futbolistas de la Selección Colombia que seguía sin definir su futuro deportivo, pero este sábado 12 de septiembre, se conoció el equipo y la liga en la que estará a partir de ahora el lateral chocoano.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El oriundo de Tadó, que estaba como agente libre tras concluir su vínculo contractual con el Nantes francés, continuará su carrera en el balompié del 'viejo continente', con exactitud en la Liga Premier de Rusia. Machado fue anunciado por el FC Rodina Moscú.

Últimas noticias

Daniel Muñoz en Aston Villa vs. Nottingham Forest por la Premier League.
Colombianos en el exterior

Nottingham Forest, con un buen partido de Daniel Muñoz, venció 1-2 al Aston Villa

Daniel Muñoz, lateral del Nottingham Forest de la Premier League.
Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz fue clave en gol del triunfo del Nottingham Forest sobre Aston Villa; acá la jugada

"Fue participante de la Copa del Mundo 2026, jugó en Francia con Toulouse, Lens y Nantes, es nuestro recién llegado. ¡Es Deiver Machado, damas y caballeros!", se leyó en una de las publicaciones del club ruso para la darle la bienvenida al lateral colombiano.

Publicidad

Este posteo lo acompañó el FC Rodina Moscú con un video del exjugador de Millonarios y Atlético Nacional. Corto audiovisual en el que resaltan el lugar de origen de Machado, los equipos en los que ha jugado, que ha sido mundialista con la Selección Colombia y que lo ambientan al ritmo de salsa.

Hay que precisar que el futbolista, de 33 años, firmó un contrato con su nuevo equipo hasta junio del 2028.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Más detalles del nuevo equipo de Deiver Machado

Publicidad

El FC Rodina Moscú juega en la Liga Premier de Rusia, la máxima categoría del fútbol profesional de aquel país. Dicho club logró este histórico hito recientemente al coronarse campeón de la segunda división (Liga Nacional de Fútbol) durante la temporada 2025-26, consiguiendo así el ascenso directo para debutar en la división de honor en la presente temporada 2026-27.

Fue fundado en el año 2007 y juega sus partidos como local en el Arena Khimki, un recinto con capacidad para cerca de 15,000 espectadores situado en el Óblast de Moscú.

¿En qué equipos ha jugado Deiver Machado?

  • Atlético Nacional
  • Alianza Petrolera / Alianza FC
  • Millonarios
  • Gent (Bélgica)
  • Toulouse (Francia)
  • Lens (Francia)
  • Nantes (Francia)
James Rodríguez en uno de los entrenamientos con Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

"Algunos van a decir que James Rodríguez viene a retirarse o a caminar; pero más bien disfrutemos"

Edson Álvarez con la Selección México en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Jugó el Mundial 2026 y es acusado de ser cómplice de un secuestro; vaya escándalo

Relacionados

Deiver Machado

Publicidad

Publicidad

Publicidad