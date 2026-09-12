Deiver Machado, de jugar en el Mundial 2026 con Colombia al fútbol de Rusia

Deiver Machado era uno de los futbolistas de la Selección Colombia que seguía sin definir su futuro deportivo, pero este sábado 12 de septiembre, se conoció el equipo y la liga en la que estará a partir de ahora el lateral chocoano.

El oriundo de Tadó, que estaba como agente libre tras concluir su vínculo contractual con el Nantes francés, continuará su carrera en el balompié del 'viejo continente', con exactitud en la Liga Premier de Rusia. Machado fue anunciado por el FC Rodina Moscú.

"Fue participante de la Copa del Mundo 2026, jugó en Francia con Toulouse, Lens y Nantes, es nuestro recién llegado. ¡Es Deiver Machado, damas y caballeros!", se leyó en una de las publicaciones del club ruso para la darle la bienvenida al lateral colombiano.

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Este posteo lo acompañó el FC Rodina Moscú con un video del exjugador de Millonarios y Atlético Nacional. Corto audiovisual en el que resaltan el lugar de origen de Machado, los equipos en los que ha jugado, que ha sido mundialista con la Selección Colombia y que lo ambientan al ritmo de salsa.



Hay que precisar que el futbolista, de 33 años, firmó un contrato con su nuevo equipo hasta junio del 2028.

Más detalles del nuevo equipo de Deiver Machado

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El FC Rodina Moscú juega en la Liga Premier de Rusia, la máxima categoría del fútbol profesional de aquel país. Dicho club logró este histórico hito recientemente al coronarse campeón de la segunda división (Liga Nacional de Fútbol) durante la temporada 2025-26, consiguiendo así el ascenso directo para debutar en la división de honor en la presente temporada 2026-27.

Fue fundado en el año 2007 y juega sus partidos como local en el Arena Khimki, un recinto con capacidad para cerca de 15,000 espectadores situado en el Óblast de Moscú.

¿En qué equipos ha jugado Deiver Machado?