Daniel Muñoz fue clave en gol del triunfo del Nottingham Forest sobre Aston Villa; acá la jugada

Daniel Muñoz volvió a sumar minutos con el Nottingham Forest, esta vez en el partido que su equipo visitó al Aston Villa en cumplimiento de la cuarta jornada de la Premier League 2026/2027. El lateral antioqueño, que jugó todo el partido en el Villa Park, fue clave en el tanto del triunfo 1-2 de su club, este sábado.

Y es que el exCrystal Palace y mundialista con la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, fue importante en la acción en la que Igor Jesús infló las redes rivales, al minuto 88.

Daniel Muñoz generó un buen pase desde la banda derecha al área, mismo que fue interceptado por Morgan Gibbs White. Este último asistió al delantero brasileño que definió para vencer la resistencia de Zion Suzuki.

Nottingham Forest celebró frente al Aston Villa.

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Vea acá la jugada en la que participó Daniel Muñoz en Aston Villa vs. Nottingham Forest:

OLHA O IGOR JESUS MARCANDO O GOL DA VITÓRIA DO FOREST NO FIM DO JOGO https://t.co/n545debpUU — DataFut (@DataFutebol) September 12, 2026