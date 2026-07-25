Las fotografías de dos campeones del Mundial 2026 que causan revuelo; en España están impactados

Tras la consagración de la selección española de fútbol en el Mundial 2026 y los multitudinarios festejos en Madrid, los futbolistas Ferran Torres y Marcos Llorente decidieron tomarse unos días de descanso en las playas de Ibiza. La estrecha relación entre ambos, reflejada en una serie de fotografías compartidas en redes sociales y captadas durante su estadía, se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos del deporte.

Los integrantes del plantel campeón, quienes han cultivado una sólida amistad desde las concentraciones de la selección —donde solían compartir partidos de fútbol-tenis y momentos de esparcimiento—, aprovechan el receso a bordo de un yate por el Mediterráneo.

En una de las publicaciones en Instagram, Llorente acompañó una foto junto al delantero del Barcelona brindando con una copa de vino con la frase "Campeones de la vida". La prensa local también resaltó el gusto del jugador del Atlético de Madrid por etiquetas exclusivas de producción limitada, como el Romanée-Conti que compartieron durante la jornada.

📍LO MÁS VIRAL: Los futbolistas españoles FERRAN TORRES Y MARCOS LLORENTE disfrutando de las vacaciones tras ganar la Copa del Mundo.



El delantero del Barcelona y héroe de España en la Final del Mundial 2026 está dando de qué hablar por unas fotografías junto a Marcos Llorente… pic.twitter.com/pCgOlDqwGt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 24, 2026

Las imágenes, que muestran abrazos, risas y gestos espontáneos de afecto entre ambos deportistas tanto en el agua como en reconocidos establecimientos de la isla (entre ellos Casa Jondal), reflejan la camaradería con la que celebran el importante logro conseguido con su selección.



España campeón del Mundial 2026 AFP

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Las islas Baleares continúan siendo uno de los destinos preferidos por las figuras del fútbol internacional para desconectar; de hecho, en la zona también han coincidido otros compañeros de equipo como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, además de personalidades del deporte como Michael Jordan y David Beckham.