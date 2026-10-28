Partidos EN VIVO HOY 28 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero ofrece gran variedad. Buenos compromisos en la Champions League femenina, teniendo a Linda Caicedo como protagonista con el Real Madrid.
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Además de duelos en la Copa de Alemania, en la Serie A italiana, en la MLS y en la Copa Libertadores femenina; en esta última, tiene acción Santa Fe frente al poderoso Corinthians.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 28 de octubre del 2026:
|Partido
|Hora (COL)
|Torneo / Liga
|Canales de Transmisión
|Paderborn 07 vs. Stuttgart
|12:00 p.m.
|Copa de Alemania
|DFB Play
|Dynamo Dresden vs. Schalke 04
|12:00 p.m.
|Copa de Alemania
|DFB Play
|Freiburg vs. VfL Wolfsburg
|12:00 p.m.
|Copa de Alemania
|DFB Play
|Venezia FC vs. Inter de Milán
|12:30 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN
|AC Milan vs. Bologna
|12:30 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Parma vs. Udinese
|12:30 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|Chelsea Femenino vs. AS Roma Femenino
|12:45 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Bayern Múnich Femenino vs. Real Madrid Femenino
|12:45 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Servette Chênois vs. OH Leuven Women
|12:45 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Brasil vs. Polonia
|1:00 p.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|Argentina vs. Ghana
|1:00 p.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|Anaitasuna CD vs. Alavés
|1:00 p.m.
|Copa del Rey
|APLAZADO
|Tarancon vs. Levante
|1:00 p.m.
|Copa del Rey
|APLAZADO
|Manchester City vs. Brighton
|2:30 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Monza vs. Napoli
|2:45 p.m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|Holstein Kiel vs. Hoffenheim
|2:45 p.m.
|Copa de Alemania
|DFB Play
|Sunderland vs. Brentford
|2:45 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Bayern Múnich vs 1. FC Magdeburg
|2:45 p.m.
|Copa de Alemania
|DFB Play
|Bayer Leverkusen vs. Nürnberg
|2:45 p.m.
|Copa de Alemania
|DFB Play
|Genoa vs. Juventus
|2:45 pm
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Bournemouth vs. Aston Villa
|2:45 pm
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Fulham vs. Crystal Palace
|2:45 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Olympique de Lyonnais Fem. vs Inter Milan Fem.
|3:00 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Salamanca UDS vs Celta
|03:00 pm
|Copa del Rey
|APLAZADO
|Navalcanero vs Real Betis
|03:00 pm
|Copa del Rey
|APLAZADO
|Corinthians Femenino vs. Santa Fe Femenino
|3:00 p.m.
|Copa Libertadores Femenina
|Win y Pluto TV
|Arsenal Femenino vs. Benfica Femenino
|3:00 p.m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Liverpool vs. Chelsea
|3:00 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium, ESPN
|FC Porto vs Académico Viseu
|3:30 p.m.
|Allianz Cup
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|Cruzeiro Femenino vs. Olimpia Femenino
|4:00 p.m.
|Copa Libertadores Femenina
|Win Play, Pluto TV
|Once Caldas vs. Alianza
|6:00 p.m.
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play
|Charlotte FC vs. CF Montréal
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Inter de Miami CF vs. FC Cincinnati
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Toronto FC vs. DC United
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|New England Revolution vs. New York Red Bulls
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|New York City vs. Atlanta United
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Atlético Tucumán vs. Platense
|7:15 p.m.
|Copa Argentina
|Win Play, TyC Sports Internacional
|St. Louis City SC vs. Portland Timbers
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Saprissa vs. Luis Ángel Firpo
|7:30 p.m.
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium
|Nashville SC vs. Philadelphia Union
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Minnesota United vs. Sporting Kansas City
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Chicago Fire vs. Orlando City
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|FC Dallas vs. Columbus Crew
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Austin FC vs. Real Salt Lake
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Quindío vs. Real Soacha Cundinamarca
|8:05 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win Sports
|Internacional de Bogotá vs. Medellín
|8:05 p.m.
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|San Jose Earthquakes vs. Colorado Rapids
|9:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Vancouver Whitecaps vs. San Diego FC
|9:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Seattle Sounders vs. Houston Dynamo
|9:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Deportivo Olimpia vs. Cartaginés
|10:00 p.m.
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium