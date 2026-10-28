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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 28 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 28 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 28 de octubre, con acción de Linda Caicedo en la Champions League femenina y de Santa Fe en la Copa Libertadores femenina ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Linda Caicedo y Real Madrid juegan este miércoles en la Champions League femenina.
Linda Caicedo y Real Madrid juegan este miércoles en la Champions League femenina.
Foto oficial del Real Madrid femenino

Este miércoles, el calendario futbolero ofrece gran variedad. Buenos compromisos en la Champions League femenina, teniendo a Linda Caicedo como protagonista con el Real Madrid.

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Además de duelos en la Copa de Alemania, en la Serie A italiana, en la MLS y en la Copa Libertadores femenina; en esta última, tiene acción Santa Fe frente al poderoso Corinthians.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 28 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 28 de octubre del 2026:

PartidoHora (COL)Torneo / LigaCanales de Transmisión
Paderborn 07 vs. Stuttgart12:00 p.m.Copa de AlemaniaDFB Play
Dynamo Dresden vs. Schalke 0412:00 p.m.Copa de AlemaniaDFB Play
Freiburg vs. VfL Wolfsburg12:00 p.m.Copa de AlemaniaDFB Play
Venezia FC vs. Inter de Milán12:30 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN
AC Milan vs. Bologna12:30 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
Parma vs. Udinese12:30 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium
Chelsea Femenino vs. AS Roma Femenino12:45 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Bayern Múnich Femenino vs. Real Madrid Femenino12:45 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 4
Servette Chênois vs. OH Leuven Women12:45 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Brasil vs. Polonia1:00 p.m.FIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
Argentina vs. Ghana1:00 p.m.FIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
Anaitasuna CD vs. Alavés1:00 p.m.Copa del ReyAPLAZADO
Tarancon vs. Levante1:00 p.m.Copa del ReyAPLAZADO
Manchester City vs. Brighton2:30 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
Monza vs. Napoli2:45 p.m.Serie A ItalianaDisney+ Premium
Holstein Kiel vs. Hoffenheim2:45 p.m.Copa de AlemaniaDFB Play
Sunderland vs. Brentford2:45 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
Bayern Múnich vs 1. FC Magdeburg2:45 p.m.Copa de AlemaniaDFB Play
Bayer Leverkusen vs. Nürnberg2:45 p.m.Copa de AlemaniaDFB Play
Genoa vs. Juventus2:45 pmSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
Bournemouth vs. Aston Villa2:45 pmEFL Carabao CupDisney+ Premium
Fulham vs. Crystal Palace2:45 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
Olympique de Lyonnais Fem. vs Inter Milan Fem.3:00 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium, ESPN 4
Salamanca UDS vs Celta03:00 pmCopa del ReyAPLAZADO
Navalcanero vs Real Betis03:00 pmCopa del ReyAPLAZADO
Corinthians Femenino vs. Santa Fe Femenino3:00 p.m.Copa Libertadores FemeninaWin y Pluto TV
Arsenal Femenino vs. Benfica Femenino3:00 p.m.Champions League FemeninaDisney+ Premium
Liverpool vs. Chelsea3:00 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium, ESPN
FC Porto vs Académico Viseu3:30 p.m.Allianz CupDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
Cruzeiro Femenino vs. Olimpia Femenino4:00 p.m.Copa Libertadores FemeninaWin Play, Pluto TV
Once Caldas vs. Alianza6:00 p.m.Liga BetPlayWin Fútbol+, Win Play
Charlotte FC vs. CF Montréal6:30 p.m.MLSApple TV
Inter de Miami CF vs. FC Cincinnati6:30 p.m.MLSApple TV
Toronto FC vs. DC United6:30 p.m.MLSApple TV
New England Revolution vs. New York Red Bulls6:30 p.m.MLSApple TV
New York City vs. Atlanta United6:30 p.m.MLSApple TV
Atlético Tucumán vs. Platense7:15 p.m.Copa ArgentinaWin Play, TyC Sports Internacional
St. Louis City SC vs. Portland Timbers7:30 p.m.MLSApple TV
Saprissa vs. Luis Ángel Firpo7:30 p.m.CONCACAF Central American CupDisney+ Premium
Nashville SC vs. Philadelphia Union7:30 p.m.MLSApple TV
Minnesota United vs. Sporting Kansas City7:30 p.m.MLSApple TV
Chicago Fire vs. Orlando City7:30 p.m.MLSApple TV
FC Dallas vs. Columbus Crew7:30 p.m.MLSApple TV
Austin FC vs. Real Salt Lake7:30 p.m.MLSApple TV
Quindío vs. Real Soacha Cundinamarca8:05 p.m.Torneo BetPlayWin Sports
Internacional de Bogotá vs. Medellín8:05 p.m.Liga BetPlayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
San Jose Earthquakes vs. Colorado Rapids9:30 p.m.MLSApple TV
Vancouver Whitecaps vs. San Diego FC9:30 p.m.MLSApple TV
Seattle Sounders vs. Houston Dynamo9:30 p.m.MLSApple TV
Deportivo Olimpia vs. Cartaginés10:00 p.m.CONCACAF Central American CupDisney+ Premium
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