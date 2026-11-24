Este miércoles, el Bayern Múnich enfrentará a LOSC Lille, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Champions League. Y una de las principales novedades para el cuadro 'bávaro' es el regreso de Luis Díaz a la lista de convocados, tras varias semanas de ausencia por lesión.

Y justamente, respecto a lo que será el posible regreso del guajiro al cuadro alemán; Vincent Kompany habló en conferencia de prensa, hablando del tema del colombiano, pero también de otros futbolistas que han sido centro noticioso en los principales medios locales.

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"Esperamos poder tener a Jamal y Lucho en forma en las próximas dos semanas, tal vez también a Phonzy y Serge. Además, Michael Olise regresará. Manuel Neuer, Ismael Saibari y Harry Kane estarán fuera por más tiempo, eso lo sabemos", indicó de entrada el estratega belga ante los medios presentes en la conferencia, previa al duelo contra LOSC Lille.

🎙️ 𝗩𝗶𝗻𝗻𝘆 𝘇𝘂𝗺 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝘇𝘂𝗿 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗳 𝗺𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻



"Wir hoffen, dass wir in den nächsten zwei Wochen Jamal und Lucho fit bekommen, vielleicht auch Phonzy und Serge. Dazu kommt auch Michael Olise zurück. Manuel Neuer, Ismael Saibari und Harry Kane… pic.twitter.com/jr6NHzb5I5 — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2026

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Sumado a eso, Kompany enfatizó justamente en el enfrentamiento a los franceses, dejando claro que hay entusiasmo por querer jugar el compromiso e ir en busca del resultado: "Ya estoy pensando mucho en el partido de mañana. Intentamos siempre pensar de manera racional, considerando qué es lo mejor para el juego de mañana. Recopilamos información y luego tomamos decisiones. Es importante que no solo seamos reactivos".



"Tenemos muchas ganas de jugar este partido, ¡queremos luchar! Tenemos chicos que están ahí en los momentos importantes. Esa es la base para una buena noche", agregó el belga.

¿Cómo se encuentra el equipo en este punto de la temporada?

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"Creo que es importante ser siempre realistas y honestos, partir de la situación en la que nos encontramos, encontrar soluciones y, eventualmente, empezar a avanzar y obtener resultados. Lo que quiero decir con eso es que creo que marcamos alrededor de 180 goles el año pasado. Unos 130 de esos goles ya no están. Eso es un hecho. Ahí es donde hay que empezar. Pero lo que sí tenemos es jugadores que pueden correr y luchar. Tenemos jugadores que pueden dar un paso al frente en momentos importantes".

¿Cómo toman las recientes críticas al equipo en general?

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"Cuando se presenta la oportunidad, los periodistas a veces usan estas situaciones como tema. Lo entiendo. Pero lo que no debería pasar desapercibido es cuánta experiencia y compostura tenemos en este club. Estas situaciones son simplemente parte del fútbol profesional para nosotros. Son parte de estar en un club de élite. Sabemos cómo lidiar con ellas".